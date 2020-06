Vivaldo: "Colón debe recuperar el sentido de pertenencia"

Jorge Vivaldo estuvo cuatro temporadas en Colón, llegó cuando el equipo venía de perder aquella final en Córdoba frente a Banfield y se fue con el objetivo cumplido de que el Sabalero ascienda a Primera División y se consolide en la máxima categoría del fútbol argentino. Fue titular en sus comienzos y luego en la campaña del Ascenso perdió el puesto con Leonardo Díaz y terminó como suplente.

No obstante, el cariño entre el hincha de Colón y el arquero es recíproco, ya que existe una identificación importante. Y justamente en diálogo con el Instagram live de Soy Deportes, el exarquero y hoy técnico de Villa San Carlos habló de su paso por Santa Fe y de sus ganas de dirigir en un futuro a Colón.

"Cuando apareció Colón ni lo dudé. Tuvo mucho que ver Mandioca Guzmán, que es hincha de Colón y jugaba en Arsenal. De ahí nos conocíamos. Cuando me dijeron la chance, ni lo dudé. Recién casados con Fabiana, que estaba embarazada y me fui. Tuve cuatro años maravillosos, Santa Fe nos encantó de entrada y mi hijo mayor nació allí, así que imaginate lo que siento", aseguró.

Para luego agregar "Cuando llegué a Colón, los chicos me contaron cómo fue lo de Córdoba. Se volvieron llorando. Y eso empecé a sentirlo como propio. Y al año siguiente peleamos con Estudiantes mano a mano. El hincha de Colón siempre me reconoció que sumaba para el grupo. Durante dos años no me tocó atajar, pero quería mucho al club. En ese banco estábamos con Cuberas y Pedrito Uliambre, entre otros. Y cada vez que volví a Santa Fe, la gente me recibió bien".

Respecto a aquella etapa y el recuerdo de sus compañeros contó: "Teníamos algo especial en ese plantel: salíamos toda la semana a comer al interior, a Franck, a San Carlos, Esperanza, Rafaela. Iba Gambier, Ibarra, Ameli, las figuras...y las pasábamos de primera. Había sentido de pertenencia. Los miércoles nos juntábamos a comer con las familias y nos hicimos amigos. Esa era la base de todo. Se acoplaron los grandes cuando llegaron Gambier, Mainardi y Elbio Vásquez. Era un grupo sano y con hambre de gloria".

En otro tramo de la charla manifestó su deseo: "Me hubiese encantado que me llamaran para dirigir a Colón, pero nunca hice lobby. Me siento capacitado totalmente y me gustaría en algún momento hacerlo. Para eso me preparé y me preparo. Me parece que Colón tiene que recuperar el sentido de pertenencia. Esto es algo grupal, de conducción".

En relación al actual técnico sabalero opinó: "Alguien que me sorprendió para bien como técnico fue Eduardo Domínguez, porque lo conozco de Olimpo, fuimos compañeros y no tenía el perfil en principio para dirigir, y mirá ahora...Ojalá que Domínguez se quede mucho tiempo, porque eso significa que a Colón le va bien y eso es lo que quiero".

Por último hizo referencia a José Vignatti "Vignatti siempre me pagó todo. En Colón no preguntábamos si cobrábamos, porque sabíamos que el cinco de cada mes teníamos el cheque, pero sabés lo que era negociar el contrato con José? Encima no teníamos representantes. Imaginate que a Uliambre se lo arreglaba la señora!", rememoró con una sonrisa.