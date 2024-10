Vuelve el capitán: ¿cómo le fue a Colón sin Prediger?

En los últimos partidos no pudo ser considerado Sebastián Prediger, quien se desgarró en la derrota de Colón frente a Temperley en el Alfredo Beranger. Y por estas horas se evalúa su situación física, ya que tendría muchas chances de volver a ser considerado.

Forneris, la solución en Colón ante la baja de Prediger

Con la baja de Prediger, el elegido para ocupar su lugar en la mitad de la cancha fue Alan Forneris, quien había comenzado sin embargo como titular el partido ante Temperley, en una búsqueda del ex-DT Rodolfo De Paoli por consolidar la mitad de la cancha.

Alan Forneris1.jpg IG alan_forneris

Fue así que Forneris apareció entre los 11 en el choque ante Brown de Adrogué, en el último de la gestión de Rodolfo De Paoli. Pero Martín Minella, para el partido que afrontó como DT interino, en la victoria ante Almagro, se inclinó por Zahir Yunis, volante central del Selectivo de Colón.

Diego Osella, por su parte, se inclinó nuevamente por Forneris para el partido ante Defensores de Belgrano, en el partido que marcó el inicio de su tercer ciclo al frente del plantel.

Está claro que Prediger no solo es el capitán de Colón, sino que también es líder y emblema del plantel. Sin embargo, sus últimos rendimientos antes de la lesión no justificaban su continuidad en el equipo, con lo cual a Osella se le presentará el dilema, sobre si colocar o no al Perro como titular en caso de que esté recuperado.

Los números de Prediger en Colón

En lo que va de la temporada de la Primera Nacional, Prediger jugó 31 de los 34 partidos de Colón. No ingresó nunca desde el banco de suplentes y fue reemplazado en 17 ocasiones. No tiene goles en 2447 minutos en cancha, y fue amonestado en tres oportunidades. En tanto que no tuvo acción en la Copa Argentina.

Colón está saliendo del pozo futbolístico en el que se encontraba inmerso, y el dato es contundente en cuanto a su ausencia en el equipo. Llega de dos victorias al hilo, sin el Perro en cancha. Tampoco lo estuvo en los momentos donde el equipo consiguió quebrar a su rival en las victorias anteriores frente a Gimnasia de Mendoza y Deportivo Morón, respectivamente.

Zahir Yunis.jpg Prensa Colón

Ante Gimnasia de Mendoza, el gol de Genaro Rossi se dio a los 42' del complemento, mientras que Prediger había sido reemplazado, con silbidos, a los 26' del complemento, justamente por Forneris. Contra Morón, por su lado, el gol llegó a los 40' del complemento, por obra de Nicolás Talpone. En este cotejo el Perro fue sustituido a los 30' por Forneris, tras un golpe en uno de sus hombros.

LEER MÁS: Se extendió la promoción: "¡Todos juntos con Colón!"

Sí estuvo en cancha en las victorias anteriores frente a Estudiantes de Río Cuarto y Atlético de Rafaela, en tanto que en la que logró ante Chaco For Ever, en la fecha 16, salió 10 minutos antes de que llegue el tanto agónico de pensal de Javier Toledo.

Sebastián Prediger.jpg @GimnasiaMendoza

Estuvo en campo de juego en la victorias anteriores contra Almagro (3-0), Brown de Adrogué (4-0), Deportivo MOrón (2-0), Nueva Chicago (2-1), Gimnasia y Tiro (1-0), Estudiantes de Río Cuarto (2-1), Patronato (4-0) y Almirante Brown (2-1). En el primer triunfo del año, el gol de penal de Axel Rodríguez, en el 2-1 ante el CADU, llegó tres minutos después de su salida del campo de juego.

En resumen, de los últimos cuatro triunfos de Colón en la temporada, dos llegaron cuando había salido del campo de juego (Gimnasia de Mendoza y Deportivo Morón), mientras que en dos ni siquiera estuvo considerado por su lesión (Almagro y Defensores de Belgrano). ¿Lo mandará a la cancha Diego Osella?