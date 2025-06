Yllana ya le da forma a los 11 de Colón para visitar a Morón en el pendiente de la fecha 15

Después de estar en un pozo, de poco el Sabalero va saliendo de la mano de Andrés Yllana, que lastimosamente se quedó sin receso por tener este partido, que es preciso resolver cuando antes ante lo ajustado que es el calendario. Entonces, no le queda otra que darle su impronta sobre la marcha. Ya algo se ve, porque el equipo hace tres que no pierde (dos triunfos y un empate) y, sobre todo, no recibe goles.

• LEER MÁS: Lago: "En Colón recuperamos la confianza, que era lo que nos estaba faltando"

Lógico, todavía está lejos de ser vistoso y de brillar, pero al menos está entendiendo ahora cómo se juegan algunos partidos. Ahora, con el escollo de tener varios cotejos de visitante, donde tanto le cuesta. Ya dio la talla ante CADU, ahora buscará ratificarla ante el Gallito.

Yllana dio los primeros indicios en Colón

Este miércoles el técnico llevó adelante varios movimientos tácticos, donde se vio a los mismos 11 que salieron en Zárate. No quiere decir necesariamente que terminará siendo la formación, pero ya es un indicio. Quizás tenga que ver el adversario y la cancha. Todos detalles que se contemplan para definir los planes.

Andrés Yllana.jpeg Prensa Colón

Oscar Garrido arrancó sin problemas la semana tras terminar con un fuerte golpe en la cabeza. No fueron necesarios los estudimos médicos, ya que al día siguiente ya estaba bien. Entonces, todo indicaría que seguirá siendo el lateral derecho. De igual modo, habrá que ver si el técnico dispone alguna otra prueba entre este jueves y viernes, antes del viaje a Buenos Aires. Sobre todo también, en caso que llegue alguna de las caras nuevas.

• LEER MÁS: Soto y García ponen el gancho en Colón y podrían debutar ante Morón

Vale recordar que los 11 que fueron titulares ante Defensores Unidos fueron: Marcos Díaz; Oscar Garrido, Nicolás Thaller, Brian Negro y Facundo Castet; Federico Jourdan, Alan Forneris, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Tomás Gallay y Emmanuel Gigliotti. ¿Repetirá Yllana?