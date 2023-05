Gorosito: "Farías es un jugador de nivel internacional"

Más adelante, ratificó la ausencia de Goltz, al decir que "Paolo no va a jugar, no entrenó en toda la semana, lo hace haciendo fuerza sin impacto, hace bicicleta, lo esperamos hasta último momento, preferimos que se cure de una buena vez".

Pipo también dio cuenta de una carencia en la cual está trabajando: "Puedo no tener idea de fútbol, sincero soy siempre, muchas veces pueden decir que no tengo autocrítica. Un matrimonio si se pelea no creo que le cuente a todo el barrio. Lo que no hacemos bien preferimos hablarlo internamente. Nos falta el enlace con los delanteros, alguien que maneje el equipo dentro de la cancha. Lo puede hacer Facu, aunque es más desequilibrante que conductor. Estamos buscando, Dios quiera que lo encontremos a la brevedad. Sino entre todos suplantarlo entre todos".

En otro tramo admitió que "Troncoso existe la posibilidad, con Defensa jugó Moreyra con Perlaza, la idea no es defendermos, sino atacar y ser agresivos, no es que pongamos volantes para defendernos, dejando a Wanchope y Pierotti arriba, no lo sentimos así al fútbol. Tratamos cuando juega Moreyra ser agresivos, hay veces que lo podemos hacer, con Independiente hasta que se lesionó estaba jugando muy bien. Después se pintó la cabeza, lo hablamos para que llame la atención por lo que genere adentro de una cancha. Es una obligación que mejoren, que ganen espacio de a poco. Tronco es desequilibrante en el uno contra uno".

Cuando volvió sobre la titularidad de Acevedo, el DT rojinegro subrayó: "La experiencia de Acevedo, es más que Nardelli, cabecea muy bien, es una posición donde hay que hablar bastante, creemos que lo puede hacer muy bien, Gian es veloz, joven, tiene que ir haciendo su camino, tenemos muchas esperanzas en él".

En otro pasaje de su alocución disparó: "Delgado es un jugador con muy buen pie, puede jugar en dos o tres posiciones, lo podemos sumar al mediocampo como el otro día, principalmente cuando juegan con un delantero solo. Que se incorpore más adelante, que el volante que juegue lo pueda hacer cerca de los delanteros. Perdemos muy rápido en el primer o segundo pase, nos inhabilita a generar más jugadas de riesgo".

Gorosito volvió a resaltar que "la realidad indica que el fútbol argentino es parejo, no ganamos nosotros y no nos pasan. Contra los equipos grandes jugamos con los que en teoría tendríamos que ganar. Es muy importante creerse el cuento de que soy mejor que vos y lo voy a demostrar. Todavía no dimos ese paso. A los que hay que ganarles a todos, Colón tiene que asumir que es un equipo grande, hacerles sentir la localía al rival. Con los que están arriba son con los que mejor jugamos".

También dijo en referencia a Pierotti que "tiene condiciones muy buenas, depende de él de no distraerse, buscar espacios vacíos, es ductil en lo largo, tiene visión corriendo para adelante, cuando los espacios se recortan le cuesta encontrar su posición. Tiene que entender, hay veces que es mejor que busque los espacios, antes de tirarse atrás".

Asimismo, por la situación de Álvarez, que fue pedido por Banfield, expresó: "Hablamos, con los dirigentes sobre el tema, faltan 10 partidos, mucho, desde que estamos rindió muy bien, esperemos que siga igual, su opción es muy cara, hay que ver si existe la posibilidad que se quede. Vino por pedido de Julio (Falcioni), que ahora está en Banfield y lo volvió a pedir".

En la parte final, también confirmó que "Conejo entró a la par esta semana del grupo pero nunca pateó con la pierna derecha. Central Córdoba a Leo le gusta contragolpear, se va a abroquelar, con Gamba jugando al borde del offside, apostará a la pelota parada. Va a ser un rival duro como todos".