El lamento de Franco Colapinto por el abandono en la clasificación

Franco Colapinto lamentó su despiste y abandono en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 . "Es una pena, creo que venía siendo un buen día, pero no lo cerramos bien. Hay que seguir trabajando en equipo, porque nos está costando en esta pista y hay que enfocarse en mañana”, afirmó.

El análisis de Colapinto sobre el accidente que protagonizó

El piloto argentino de Alpine se mostró sorprendido por lo sucedido y no puso excusas, aunque destacó las complicaciones a raíz de las condiciones climáticas y expresó: "No sé qué habrá pasado, no tengo la certeza. Patiné saliendo de la última curva, toqué el piano y perdí el auto de una forma bastante agresiva. Podríamos haber hecho un buen trabajo".