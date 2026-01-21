Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

El presidente Javier Milei brindó un discurso ante el Foro Económico de Davos , donde afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo” .

Su discurso tuvo lugar luego del de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a reavivar la polémica por Groenlandia y lanzó advertencias a Europa.

En su exposición, Milei se posicionó nuevamente contra la agenda “woke”, el populismo y los “parásitos socialistas”, además de remarcar los logros de su gestión, como también lo hizo en las dos ediciones anteriores del Foro.

Por un lado, remarcó que la crisis en la que está sumergido Occidente es “fruto del socialismo” y señaló como ejemplo “los daños aberrantes en Venezuela”, con la “narcodictadura sangrienta” del líder Nicolás Maduro, actualmente detenido por Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que es de suma importancia “retomar los valores judeocristianos para salvar Occidente” y, fundamentalmente, que “los políticos tienen que dejar de molestar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”, colocándose una vez más en la figura de outsider que pretende consolidar desde el inicio de su gestión, y alejándose de “la vieja política”.

En cuanto a los aciertos de su gestión, subrayó el accionar de los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado —al que llamó informalmente “el Ministerio de los Rendimientos Crecientes”—, comandado por Federico Sturzenegger, y de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Del primero destacó las “13.500 reformas estructurales” que, según sostuvo, permitieron el crecimiento de la Argentina, ya que para la gestión libertaria “regular mata el rendimiento” y “merma el crecimiento”. En cuanto a la cartera que conduce Pettovello, reconoció el trabajo de la ministra en “enseñarle a pescar” a los sectores más vulnerables e, incluso, en impulsar la creación de “su propia empresa pesquera”, en contraposición a la tradición de “regalar pescado y no la caña”. IP

Para finalizar, volvió a pronunciarse contra las ideas “populistas y empobrecedoras” promovidas por el movimiento “woke” y “los parásitos socialistas”, y valoró el trabajo continuo con el fin de “defender la libertad, la propiedad privada y la paz”.

“Maquiavelo ha muerto y es hora de enterrarlo. Viva la libertad, carajo”, concluyó el mandatario.