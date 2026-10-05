Lula, decepcionado: "Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta"

"Soy muy bueno en el mata-mata", aseguró el presidente, confiado en revertir la elección en el balotaje del próximo domingo 25

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , confesó que el resultado de las elecciones fue "inesperado" para él, porque estaba "convencido de que iba a ganar en primera vuelta" al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro.

“El resultado muchas veces es inesperado, uno nunca consigue todo lo que quiere. Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta", admitió Lula desde un hotel de San Pablo, poco después de que el Tribunal Electoral anunciara oficialmente que Bolsonaro y Da Silva se enfrentarán el próximo 25 de octubre en el balotaje que decidirá quién será el presidente de Brasil a partir de 2027.

LEER MÁS: Habrá Balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

“Del otro lado solo hay incertidumbre, con una biografía de un pasado oscuro", destacó Lula, en clara referencia al padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, que hoy cumple prisión domiciliaria por su participación en la tentativa de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

Lula: "Soy muy bueno en el mata-mata, en el cabeza a cabeza"

Lula también sentenció: "Soy muy bueno en el mata-mata, en el cabeza a cabeza", y agregó que ahora "el partido va a comenzar. Estamos en la prórroga, y ahora vamos a convencer al pueblo brasileño de la importancia de continuar con el proyecto de desarrollo tecnológico y científico, así como de la exploración de tierras raras y minerales críticos, y vamos a mostrar cómo será el crecimiento de la nueva industria en Brasil".