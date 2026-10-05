Uno Santa Fe | El Mundo | Lula

Lula, decepcionado: "Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta"

"Soy muy bueno en el mata-mata", aseguró el presidente, confiado en revertir la elección en el balotaje del próximo domingo 25

5 de octubre 2026 · 09:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lula

Lula, decepcionado: "Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confesó que el resultado de las elecciones fue "inesperado" para él, porque estaba "convencido de que iba a ganar en primera vuelta" al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro.

“El resultado muchas veces es inesperado, uno nunca consigue todo lo que quiere. Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta", admitió Lula desde un hotel de San Pablo, poco después de que el Tribunal Electoral anunciara oficialmente que Bolsonaro y Da Silva se enfrentarán el próximo 25 de octubre en el balotaje que decidirá quién será el presidente de Brasil a partir de 2027.

LEER MÁS: Habrá Balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

“Del otro lado solo hay incertidumbre, con una biografía de un pasado oscuro", destacó Lula, en clara referencia al padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, que hoy cumple prisión domiciliaria por su participación en la tentativa de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

Lula: "Soy muy bueno en el mata-mata, en el cabeza a cabeza"

Lula también sentenció: "Soy muy bueno en el mata-mata, en el cabeza a cabeza", y agregó que ahora "el partido va a comenzar. Estamos en la prórroga, y ahora vamos a convencer al pueblo brasileño de la importancia de continuar con el proyecto de desarrollo tecnológico y científico, así como de la exploración de tierras raras y minerales críticos, y vamos a mostrar cómo será el crecimiento de la nueva industria en Brasil".

Lula Brasil elecciones balotaje
Noticias relacionadas
lula, decepcionado: estaba convencido de que ganaba en primera vuelta

Lula, decepcionado: "Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta"

bolsonaro arraso en santa catarina, donde supero a lula por 41,6 puntos

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

habra balotaje en brasil: bolsonaro le gano a lula, que se acerco a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

brasil elige presidente: la ultima encuesta ratifica una victoria de lula con balotaje

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje

Lo último

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Último Momento
Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: Estamos entrando en una fase terminal

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: "Estamos entrando en una fase terminal"

Cuvertino: Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir

Cuvertino: "Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir"

Ovación
Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia