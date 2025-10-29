El Gobierno convocaría a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar presupuesto y proyectos de reformas

El gobierno tiene la expectativa de avanzar con el tratamiento de nuevos regímenes laboral y tributario, con la nueva distribución de bancas de ambas cámaras

El Gobierno de Javier Milei planea convocar a sesiones extraordinarias para poder tratar el Presupuesto 2026 con la nueva composición que adoptará el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Además, el oficialismo tiene expectativa por avanzar también con las reformas laboral y tributaria, entre otras iniciativas.

El ministro de Interior, Lisandro Catalán, afirmó este martes que el Gobierno piensa en el llamado a extraordinarias, pero marcó que mientras tanto será necesario mantener negociaciones en el Consejo de Mayo, el espacio de diálogo presidido por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y que incluye a representantes de ambas cámaras del Congreso, empresarios y sindicatos.

“Están trabajando hace un año en una agenda muy nutrida, importante, con los temas centrales que necesita Argentina para seguir desarrollándose, y están muy avanzados esos trabajos para ser presentados en el Congreso de la Nación“, indicó Catalán en diálogo con radio Rivadavia.

Y agregó: “Intuyo que no esperaremos, conociéndolo al Presidente y sabiendo que no descansa en su afán de sacar a la Argentina adelante, así que intuyo que puede haber un llamamiento a extraordinarias. No lo descarto”.

El funcionario se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de poder sumar a gobernadores peronistas no kirchneristas a un eventual acuerdo para avanzar con el paquete de reformas a partir del 10 de diciembre, con el recambio legislativo que engrosará los bloques del oficialismo tanto en Diputados como en el Senado.

El Presupuesto, uno de los proyectos del gobierno de Javier Milei

Con respecto al Presupuesto 2026, la oposición aprobó el pasado 8 de octubre un emplazamiento y definió un cronograma de audiencias que determinaba que el tratamiento de la hoja de gastos tendría lugar el 11 de noviembre, con la idea de que pasara por la Cámara de Senadores antes de que culminen las sesiones ordinarias. Sin embargo, la Casa Rosada apuesta a ganar tiempo para conseguir mayores apoyos a partir del recambio legislativo.

La búsqueda de diálogo se condice con lo que Milei expresó el domingo desde la sede de La Libertad Avanza, tras conocer los resultados de las elecciones: “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos imaginar”.

Más allá de que La Libertad Avanza haya obtenido más bancas en las dos cámaras del Congreso, deberá conseguir apoyo de los aliados para tener el número que le permitirá avanzar con los distintos proyectos que tiene en su hoja de ruta, entre los que son prioridad los de reforma laboral y tributaria.

La primera busca institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado. Entre sus cambios propone un nuevo régimen de paritarias por empresa, un salario dinámico por mérito o productividad, una jornada extendida y un banco de horas trabajadas.

Con respecto a la reforma tributaria, el propio Presidente aseguró que es “importante para simplificar el sistema impositivo y bajar la carga fiscal”. En diálogo con A24, agregó: “A partir de eso se va a generar mayor cantidad de recursos en el sector privado. Y eso lo que va a hacer es generar más empleo y mejores salarios. Y eso va a hacer mucho más fácil avanzar en la modernización (del régimen) laboral”.