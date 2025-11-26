Uno Santa Fe | Ovación | Almagro A

Almagro A pegó primero en la final del Prefederal en Esperanza

Almagro A le ganó la primera final del Torneo Oficial Prefederal a Sanjustino, en Esperanza, por 79-67. La revancha será el martes venidero en San Justo.

26 de noviembre 2025 · 12:59hs
En un totalmente colmado Juan Carlos Spies, Almagro A superó a Sanjustino por 79 a 67, para quedar muy cerca de dar otra vuelta olímpica.

Con un gran primer cuarto, el elenco esperancino sacó una buena ventaja, pero el Matador lo dio vuelta para llevarse la primera parte.

El quiebre fue en el tercero para Almagro A, con defensa dura y puntos en sus artilleros. La visita dio todo pero triples de Riquelme y Durigón le pusieron el broche al resultado.

La historia continuará el próximo martes en el Cuna de Matadores. Por otra parte, Gimnasia superó a 74 a 66 con 16 de Gonzalo Sabatini y terminó en el tercer lugar.

Síntesis de Almagro A y Sanjustino

ALMAGRO A 79: Matías Felcaro 6, Leonardo Strack 20, Rodrigo Riquelme 12, Enzo Durigón 19, Gonzalo Lozicki 15 (FI) Franco Mierke 0, Valentín Depetris 0, Mateo Spies 7. DT: Maximiliano Barisio.

SANJUSTINO 67: Matías Galligani 17, Ignacio Paz 9, Facundo González 11, Matías Fleury 19, Francisco Di Meo 2 (FI) Edgardo Torne 7, Tomás Pereyra 0, Ezequiel Zanatta 2. DT: Renzo Giunta.

Parciales: 27-19, 41-43 y 66-53.

Árbitros: Sergio Quinteros, Alejandro Araujo y Ezequiel Angelini.

Cancha: Juan Carlos Spies.

Fuente: ASB

