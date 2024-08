Interpol emitió el alerta roja por la búsqueda de Germán Kiczka, el diputado de Misiones acusado de pedofilia

germankirzkainterpol.jpg

Dos audios claves para la investigación

Según informó la Justicia a Noticias Argentinas, hay dos audios que son importantes para la causa. En uno de ellos se escucha al diputado concretando su plan de fuga hacia una ciudad cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil.

“Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”, dice en una de las notas de voz.

El otro pertenece a una mujer que dijo haberlo visto en un hotel: “Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya”.

Kiczka es buscado de manera intensa desde el jueves 22 de agosto luego de que la legislatura provincial haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento en Apóstoles para detenerlo, algo que no se concretó ya que ya se había dado a la fuga.

El diputado fue encontrado con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia

Con lo obtenido, los investigadores creen que el diputado y su hermano fueron hasta Iguazú y de allí se fugaron hacía algún país vecino.

Las acusaciones contra Kiczka iniciaron meses atrás, tras una investigación iniciada en Estados Unidos, cuando autoridades especializadas en cibercrimen encontraron material de pedofilia con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia, además de chats comprometedores.