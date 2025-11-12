Uno Santa Fe | El País | jubilados

Presupuesto 2026: los jubilados mantendrán aumentos por inflación pero sin incrementos extras

Los jubilados que cobran la mínima no tendrán ningún aumento del bono, que está estancado desde marzo del 2024 en 70.000 pesos

12 de noviembre 2025 · 08:30hs
Los jubilados mantendrán los aumentos por inflación establecidos por el decreto presidencial, pero no tendrán ningún incremento adicional de sus haberes, ni del bono de 70.000 pesos que cobran los adultos que perciben la jubilación mínima.

Así se desprende del Presupuesto impulsado por el Gobierno Nacional que busca aprobar en las sesiones extraordinarias que se convocarán entre el 10 y el 31 de diciembre, donde la ley de gastos y recursos concentrará el trabajo parlamentario en la primera convocatoria que efectuará el oficialismo.

El Presupuesto establece $65,7 billones para seis millones de jubilados

El Gobierno destinará al pago de jubilaciones y pensiones 65,7 billones de pesos para pagar a los seis millones de jubilados y pensionados, de los cuales la mitad de ellos cobran la mínima y un bono de 70.000 pesos que está congelado desde marzo de 2024.

Además, destinará 5,3 billones al pago de pensiones no contributivas y 3,6 billones para prestaciones de Pami.

Al presentar el presupuesto, el presidente Javier Milei señaló que las partidas destinadas al pago de jubilaciones y pensiones que paga Ansés tendrá un incremento de 5%, pero eso no impactará en los haberes de la clase pasiva, ya que se mantendrá el mismo ajuste de un aumento mensual de acuerdo a la inflación

El proyecto de Presupuesto 2026 establece que habrá una recaudación por aportes y contribuciones de la Seguridad Social en torno a 4,4% del PBI, con un crecimiento de 3,3% con respecto a 2025.

Además, tendrá como recursos adicionales para pagar jubilaciones 28,61% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles y la totalidad del Impuesto al Cheque.

La Oficina del Presupuesto del Congreso analizó “con 1,6% del PIB, es el tributo con afectación específica de mayor peso dentro de los ingresos totales de la Ansés”

De este modo, el gasto en prestaciones previsionales contributivas y semicontributivas (jubilaciones y pensiones otorgadas por el Régimen de reparto y mediante moratoria previsional) alcanza el 5,3% del PIB, “cifra que se encuentra ligeramente por encima de los niveles de los años previos”, según evaluó la OPC.

Sobre el bono que paga la Ansés para completar el haber mínimo tendrá un impacto menor en el PBI ya que pasará de 0,4 a 0,3 %.

jubilados aumentos Inflación Ansés Presupuesto
