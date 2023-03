"Estoy en shock, paralizado; tomo clonazepam todo el tiempo"

Jey Mammon brindó una entrevista por primera vez desde que fue denunciado por abuso sexual. Aseguró no saber qué va a pasar con su vida, pero que sigue siendo "el mismo que fui siempre".

"No sé qué va a pasar en mi vida, pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto, el que quiere, que me acompañe y, si no, que se quede en el camino", expresa Mammon en el adelanto de una entrevista que será emitida este viernes en la señal C5N.