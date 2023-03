Fuerte denuncia contra Guido Süller por abuso sexual

Un ex empleado de Guido Süller lo denunció por abuso sexual. El hombre aseguró que tuvo un vínculo con el mediático, luego trabajó con él en el restaurante de su casa y se separaron luego de que le iniciara un reclamo laboral.

afirmó que comenzó el vínculo con un abuso. Él continuó el vínculo, se quedaba a dormir en su casa y hasta trabajó en su proyecto “Guido cocina en su casa”, un restaurante que montó en su propio hogar.

Fue en ese momento que comenzó a maltratarlo: “Él me decía todo el tiempo que le iba a decir a mis padres que era alcohólico, que era un gato y me vendía por fama”, consta en la denuncia.

“Le dije que qué pasaría si hago público que él me conoció a mis 17 años y él me contestó que me mataría”, señaló el joven.

“Había un sometimiento psicológico para que tuviera sexo con él”, indicó. Contó que si mantuvo sexo con él ya que le prometía que si hacía eso lo ayudaría a ser famoso. “Pensé que esa era la forma de llegar a triunfar”, indicó el joven que aseguró que eso nunca pasó.

