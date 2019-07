Hallaron muerto al actor de Disney Cameron Boyce

Su vida fue un meteoro, así de fugaz, pero luminosa. Con apenas 20 años de edad, el actor estadounidense Cameron Boyce falleció este sábado en su casa, luego de una larga enfermedad. El californiano, protagonista de series del canal infantil Disney Channel -Jessie o Los Descendientes- y varias películas, fue encontrado muerto por su familia, y habría perecido mientras dormía, producto de una convulsión. La causa de la muerte ha sido anunciada por su familia como "una condición médica continua".

"Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo inmensamente difícil mientras lloramos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano", comentan los familiares del joven.

Boyce, hijo de padre aforamericano y madre judía, inició su carrera como modelo a los siete años, apareciendo en el catálogo de Disney Store. Luego haría publicidades para Garnet Hill, Wilsons Leather, Jakks Pacific, Nestlé y K-Mart.

En 2007, a los ocho años comenzó a actuar y protagonizó anuncios delas marcas Kraft Macaroni and Cheese, Fruit Loops, y Bisquick, entre otros.Al año siguiente, debutó en el vídeo musical de la banda Panic! at the Disco That Green Gentleman (Things Have Changed), como un joven Ryan Ross. Más tarde, apareció en el vídeo musical de Ice Cube Yall Know How I Am y en el vídeo de Willow Smith Whip My Hair.

Cameron fue coestrella junto al comediante Adam Sandler, en el papel de Keith Feder, el hijo mimado de Sandler en las comedias Grown Ups y su secuela, que en nuestro idioma se llamó "Son como Niños", cinta en la que también actuó la bella mexicana Salma Hayek.

Algunos de sus compañeros de carrera han lamentado su pérdida, como el actor y director de cine estadounidense, Blake Michael, que ha publicado una foto de ambos en su Instagram.