Jimena Barón y Juliana de Gran Hermano 2022, ¡protagonistas de la guerra menos pensada!

La participante expulsada de Gran Hermano 2022 ironizó sobre un picante tuit de Jimena Barón que la mencionaba durante El Debate, pero la cosa no quedó ahí entre la cantante y Juliana Díaz. Aquí, todos los detalles del filosísímo ida y vuelta entre ellas.

Tras su expulsión de Gran Hermano 2022(Telefe) a días de haber reingresado a la casa más famosa de televisión por haber contado cosas del afuera que no debía infringiendo así el reglamento, este viernes en El Debate Juliana Díaz picanteó al aire a Jimena Barón, quien se había referido al tema en las redes sociales.

“Si alguna vez necesito confesar un secreto no se lo voy a contar a Juliana”, decía el picante pero inofensivo mensaje de Jimena Barón, que al oírlo la hermanita no dudó en responderle envalentonada.

https://twitter.com/baronjimena/status/1607542129781252106 Si alguna vez necesito confesar un secreto no se lo voy a contar a Juliana. — (@baronjimena) December 27, 2022

Anoche en El Debate de Gran Hermano 2022, Juliana se enteró del picante tuit de Jimena Barón sobre su boca floja y apeló a un golpe bajo para responderle.

“Dejame decirte algo Jime... si alguna vez necesito un consejo de amor, no te lo voy a pedir a vos”, disparó Juliana Díaz mirando a cámara, visiblemente molesta pero sin perder su sonrisa en sus 15 minutos de fama logrados hasta ahora.

Es así que este sábado por la mañana, la actriz y cantante con probada trayectoria se enteró del golpe bajo de la ex Gran Hermano 2022 a través de la red social del pajarito y no dudó en responder con altura, pero no por eso menos filosa.

"Juliana es lo primero coherente que decís, tal vez si usabas esta neurona para entender las reglas de GH no te expulsaban de la casa", reflexionó Jimena Barón aunque sin arrobarla para no darle entidad.

https://twitter.com/baronjimena/status/1609197755959836673 Juliana es lo primero coherente que decís, tal vez si usabas esta neurona para entender las reglas de GH no te expulsaban de la casa. https://t.co/EOKL2Y7cLA — (@baronjimena) December 31, 2022