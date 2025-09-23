El Ministerio de Salud de Santa Fe, a instancia de actuaciones de Assal, dispuso la prohibición en toda la provincia de la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición de una leche en polvo entera instantánea fortificada sin gluten, por contenido adulterado, a través de la Disposición N.º 21/2025.
Assal prohibió en toda la provincia de Santa Fe una leche en polvo por contenido adulterado
El producto fue retirado del mercado, ya que la medida del Assal incluye la tenencia, el transporte, la comercialización y la exposición
El producto fue retirado del mercado, ya que la medida incluye la tenencia, el transporte, la comercialización y la exposición de la leche en cuestión.
Qué detectaron los controles de Assal
Los análisis de laboratorio de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) confirmaron que el nivel de materia grasa del alimento estaba por debajo del mínimo fijado por el Código Alimentario Argentino.
Esto lo convierte en un producto adulterado, según la normativa vigente.
Datos para identificar la leche en polvo prohibida
La Assal difundió los detalles para que consumidores y comerciantes puedan reconocer el producto
Denominación
Leche en polvo instantánea entera fortificada con vitaminas A, D y Calcio, Libre de Gluten
Marca
Milano
RNE
04-005696
RNPA
04-082539
Lote
146
Vencimiento
06/2026
Razón social
Grupo Boss SRL
Domicilio
Buenos Aires 684, Villa Nueva, Córdoba
