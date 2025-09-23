Uno Santa Fe | Santa Fe | Assal

Assal prohibió en toda la provincia de Santa Fe una leche en polvo por contenido adulterado

El producto fue retirado del mercado, ya que la medida del Assal incluye la tenencia, el transporte, la comercialización y la exposición

23 de septiembre 2025
Assal prohibió la leche en polvo Milano en la provincia de Santa Fe por ser un producto adulterado

Assal prohibió la leche en polvo Milano en la provincia de Santa Fe por ser un producto adulterado

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a instancia de actuaciones de Assal, dispuso la prohibición en toda la provincia de la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición de una leche en polvo entera instantánea fortificada sin gluten, por contenido adulterado, a través de la Disposición N.º 21/2025.

El producto fue retirado del mercado, ya que la medida incluye la tenencia, el transporte, la comercialización y la exposición de la leche en cuestión.

Qué detectaron los controles de Assal

Los análisis de laboratorio de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) confirmaron que el nivel de materia grasa del alimento estaba por debajo del mínimo fijado por el Código Alimentario Argentino.

Esto lo convierte en un producto adulterado, según la normativa vigente.

Datos para identificar la leche en polvo prohibida

La Assal difundió los detalles para que consumidores y comerciantes puedan reconocer el producto

Denominación

Leche en polvo instantánea entera fortificada con vitaminas A, D y Calcio, Libre de Gluten

Marca

Milano

RNE

04-005696

RNPA

04-082539

Lote

146

Vencimiento

06/2026

Razón social

Grupo Boss SRL

Domicilio

Buenos Aires 684, Villa Nueva, Córdoba

