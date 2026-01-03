En los últimos días se venía mencionando el marcado optimismo que existía en Colón para intentar repatriar al mediocampista Federico Lértora.
Federico Lértora será refuerzo de Colón ¿Cuándo llega a Santa Fe?
El mediocampista Federico Lértora aceptó la oferta que le acercó la dirigencia de Colón y firmará un contrato por dos años
Lértora le dio el sí a Colón
Desde un principio, la dirigencia sabía que no sería sencillo concretar el retorno del futbolista que fue campeón en 2021. Pero las charlas fueron avanzando y Lértora se mostró muy predispuesto.
Pese a que el volante contaba con propuestas de Primera División, ya que se habían contacto clubes como Belgrano, Central Córdoba y Gimnasia. Pero además, también Ferro, acercó una oferta importante, club en el que debutó Lértora.
Pero finalmente, el jugador se terminó inclinando por la oferta que realizó Colón y así las cosas, Lértora se convertirá en refuerzo sabalero.
En lo que respecta al contrato, el jugador firmará por dos años, es decir hasta diciembre del 2027. Lértora estará llegando a Santa Fe la semana que viene para la revisión médica y posterior firma del vínculo.
El volante de 35 años no juega desde el 4 de abril, en el empate de su equipo Querétaro ante León 1-1. En ese partido, Lértora debió ser reemplazado a los 43' por una lesión muscular.
Luego de ese primer semestre del año, Lértora quedó libre y en los últimos seis meses no tuvo club y terminó entrenando por su cuenta en México.