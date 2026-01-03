Uno Santa Fe | Colón

Federico Lértora será refuerzo de Colón ¿Cuándo llega a Santa Fe?

El mediocampista Federico Lértora aceptó la oferta que le acercó la dirigencia de Colón y firmará un contrato por dos años

3 de enero 2026 · 10:50hs
Federico Lértora llegará a Santa Fe la próxima semana para convertirse en refuerzo de Colón.

En los últimos días se venía mencionando el marcado optimismo que existía en Colón para intentar repatriar al mediocampista Federico Lértora.

Lértora le dio el sí a Colón

Desde un principio, la dirigencia sabía que no sería sencillo concretar el retorno del futbolista que fue campeón en 2021. Pero las charlas fueron avanzando y Lértora se mostró muy predispuesto.

Pese a que el volante contaba con propuestas de Primera División, ya que se habían contacto clubes como Belgrano, Central Córdoba y Gimnasia. Pero además, también Ferro, acercó una oferta importante, club en el que debutó Lértora.

Pero finalmente, el jugador se terminó inclinando por la oferta que realizó Colón y así las cosas, Lértora se convertirá en refuerzo sabalero.

En lo que respecta al contrato, el jugador firmará por dos años, es decir hasta diciembre del 2027. Lértora estará llegando a Santa Fe la semana que viene para la revisión médica y posterior firma del vínculo.

El volante de 35 años no juega desde el 4 de abril, en el empate de su equipo Querétaro ante León 1-1. En ese partido, Lértora debió ser reemplazado a los 43' por una lesión muscular.

Luego de ese primer semestre del año, Lértora quedó libre y en los últimos seis meses no tuvo club y terminó entrenando por su cuenta en México.

