Gugnali: "Si hacés una encuesta, el 70% quiere que sea el técnico de Unión"

Claudio Gugnali, extécnico de Unión y recordado ayudante de campo, de Alejandro Sabella en Estudiantes de La Plata y en la Selección Argentina dialogó con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y sorprendió con algunas respuestas picantes, sobre todo cuando se refirió al club rojiblanco y a su relación con Luis Spahn.

"Si vos haces una encuesta el 70% de la gente quisiera que vuelva a Unión. Con Sphan tengo la relación que él quiere, tuve varias veces reuniones con él, pero indudablemente no coincidimos con la idea. Sé que puso 400 millones de pesos en el club, pero yo le diría señor presidente invirtió 400 millones y las inferiores todavía se cambian abajo de los arboles ¡Qué mal invertido!", disparó sin anestesia.

Y agregó: "Si vos me decís si hoy sería el entrenador de Unión te diría que no, porque no coincido con las formas en que trabaja Unión. Yo me fui de Unión en el 2007 y hoy en el 2020, los chicos de inferiores se siguen cambiando en los molinos debajo de los arboles, yo no permitiría en un club que después de 13 años siga entrenando de esa manera. Unión necesita forjar su destino a través de sus inferiores, como lo han hecho Velez, Lanús y Estudiantes, es el único camino".

En otro tramo de la extensa nota aseguró: "Yo deseo volver a Unión, estoy esperando volver, es una de mis metas volver a Unión, pero volver para lo que sé que hay que hacer, pero no lo que me impliquen hacer. Me gustaría volver primero a Unión que a Estudiantes y mirá que con Estudiantes sume cuatro títulos, dos como jugador y dos como entrenador. Si vos me decís, uno para reaparecer, elijo Unión porque hay mucho por hacer y hay que refundarlo, en cambio en Estudiantes hay que adaptarse al proyecto de trabajo".

Pensando en lo que vendrá, Gugnali fue muy crítico: "No habrá muchos cambios, en la era pos Madelón. Va a continuar todo igual, pero con otro nombre. Hay mucha voluntad, pero poca capacidad. Seguirá habiendo muchas incorporaciones y pocos jugadores de inferiores".

A la hora de marcar objetivos deportivos nuevamente le pegó al proyecto Spahn comparándolo con Colón "Si vos me decís que a ellos les conforma ganarles a Colón, para mí es muy poco, porque mas allá de eso, Colón tiene un predio hermoso y un lugar propio para entrenar de inferiores", sentenció.

Por último sobre el tema Unión manifestó: "Por estos días me escribió un pibe Vignolo que lo tuve en inferiores de Unión de Santa Fe en el 2007 y pidiéndome que vuelva a Unión porque me decía que la ilusión que yo le creaba a ellos era única".