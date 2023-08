Almaceneros se oponen a la suma fija: "El 95% del sector no puede hacer frente a esta imposición"

En diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3, Adrián Morales, presidente de la Confederación Federal Almacenera de la República Argentina, habló de forma tajante de la medida del gobierno nacional: "El 95% del sector no puede hacer frente a esta imposición, la gran mayoría de los comercios minoristas, de cercanía, barriales, son estructuras pequeñas que tienen un empleado, dos y en algunos casos tres. Están pasando una situación difícil, en muchos casos con atrasos en el pago de alquiler, de servicios o algún impuesto y esta imposición es casi un golpe de gracia. Además del desaliento que se siente cuando estás siempre buscando la forma de encontrarle una salida a la situación y en lugar de aparecerte un poco de luz te aparece un palo más en la rueda. Evidentemente un altísimo porcentaje del comercio no lo va a poder soportar, afrontar".

alamceneros almacenes suma fija consumo.jpg

El referente del sector dijo que desde "hace décadas vienen vapuleados", sumado al hecho de que deben competir contra las grandes superficies y las decisiones del gobierno. "Una cadena muy importante amenazó con cerrar y dejar en la calle a 16.000 empleados, entonces la gestión anterior le condonó una deuda previsional importante que tenía. Y si hoy una pequeña empresa como somos los almaceneros de barrio, que tenemos estructuras pequeñas, poseemos una deuda previsional la Afip no nos la va a perdonar, nos las va a hacer pagar, sin importar cómo. Y si además el gobierno hace planes para direccionar el público a las grandes superficies con subsidios y a veces beneficios para importar, que generalmente son costos asumidos por la sociedad, ahora te aparecen con una imposición como esta, evidentemente a quien nos gobierna no les cae en gracia, no le importa, el comercio minorista", apuntó.

"Si tenés una mínima noción de que hay un porcentaje importante del sector que está teniendo graves problemas para subsistir, no tomarías una medida de estas. Es totalmente unilateral y no contempló los incrementos salariales se dan en paritarias, hay una normativa constitucional que lo respalda, pasó por encima de eso también. Me pregunto hasta qué punto esta imposición es constitucional", criticó el titular de la confederación. A su vez, cuestionó las multas que se darían si no se abona la suma fija: "Se lee en un lenguaje que es «pagás o te castigo», pero no tengo para pagar, no es que no quiero. Con la billetera de otro es fácil ser bueno, tendrían que haber elegido otra billetera, donde haya plata, acá no hay, hay papelitos nomás".

massa fmi.jpg

Adrián Morales, expresó: "Los comerciantes necesitamos que la gente tenga dinero para que compre nuestros productos, si no tienen dinero no vendemos. A veces, las personas pecan de avaras y él que tiene en claro cómo funciona la cosa, a la avaricia la tiene que dejar de lado ¿Quién no puede entender que en este país la gente cada vez consume menos? La caída del consumo ya lleva más de 12 meses consecutivos, no se puede ser tan necio de no entender la situación. De ahí a imaginar que el sector más pequeño de la economía es quien puede solventar la salida, es realmente tener una visión distorsionada de la realidad".

