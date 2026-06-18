Ansés: quiénes cobran este jueves 18 de junio y cuánto recibirán los jubilados con bono y aguinaldo

La Ansés continúa este jueves 18 de junio con el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados, AUH y asignaciones sociales. Además, los beneficiarios percibirán el aumento por movilidad del 2,58%, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) continúa este jueves 18 de junio de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente a junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales .

El calendario oficial incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones , la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación por Embarazo , las Asignaciones Familiares y la Prestación por Desempleo , entre otros beneficios.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio de 2026

Con el aumento del 2,58%, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $403.317,99.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional mantiene para los sectores de menores ingresos, por lo que el ingreso mensual ascenderá a $473.317,99, antes del pago del aguinaldo.

Además, durante junio, Ansés abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber mensual del semestre.

En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el aguinaldo será de aproximadamente $201.659.

De esta manera, un jubilado que percibe el haber mínimo recibirá en junio un total cercano a $674.976,99, sumando el haber mensual, el bono y el aguinaldo.

Cuánto cobrarán las jubilaciones máximas

Para quienes perciben los haberes más altos, la jubilación máxima ascenderá a $2.713.948,18 tras la actualización correspondiente a junio.

A ese monto deberá agregarse el medio aguinaldo, que será de aproximadamente $1.356.974,09.

Los beneficiarios de las jubilaciones máximas no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que este refuerzo está destinado únicamente a quienes tienen ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Cómo funciona el aumento por movilidad

El incremento del 2,58% corresponde al nuevo mecanismo de movilidad jubilatoria, que actualiza mensualmente los haberes tomando como referencia el índice de inflación.

Según el Gobierno nacional, el objetivo es sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a la suba de precios, aunque distintos sectores continúan reclamando una recomposición adicional debido a la pérdida acumulada en los últimos años.

Ansés: quiénes cobran este jueves 18 de junio

Este jueves perciben sus haberes:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 7 .

DNI terminados en . Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7 .

DNI terminados en . Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5 .

DNI terminados en . Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 8 y 9 .

DNI terminados en . Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento.

Cómo sigue el calendario para jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 8: 19 de junio.

19 de junio. DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

23 de junio. DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

24 de junio. DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

25 de junio. DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

26 de junio. DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro

DNI terminados en 8: 19 de junio.

19 de junio. DNI terminados en 9: 22 de junio.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 6: 19 de junio.

19 de junio. DNI terminados en 7: 22 de junio.

22 de junio. DNI terminados en 8: 23 de junio.

23 de junio. DNI terminados en 9: 24 de junio.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán:

Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio.

19 de junio. DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio.

22 de junio. DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio.

23 de junio. DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio.

24 de junio. DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio.

Desde Ansés recordaron que los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de la página oficial o mediante la aplicación Mi Ansés.