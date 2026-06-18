Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Ansés: quiénes cobran este jueves 18 de junio y cuánto recibirán los jubilados con bono y aguinaldo

La Ansés continúa este jueves 18 de junio con el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados, AUH y asignaciones sociales. Además, los beneficiarios percibirán el aumento por movilidad del 2,58%, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

18 de junio 2026 · 07:33hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
cronograma de pagos ansés

gentileza

cronograma de pagos ansés

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) continúa este jueves 18 de junio de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente a junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

El calendario oficial incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las Asignaciones Familiares y la Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio de 2026

Con el aumento del 2,58%, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $403.317,99.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional mantiene para los sectores de menores ingresos, por lo que el ingreso mensual ascenderá a $473.317,99, antes del pago del aguinaldo.

Además, durante junio, Ansés abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber mensual del semestre.

En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el aguinaldo será de aproximadamente $201.659.

De esta manera, un jubilado que percibe el haber mínimo recibirá en junio un total cercano a $674.976,99, sumando el haber mensual, el bono y el aguinaldo.

Cuánto cobrarán las jubilaciones máximas

Para quienes perciben los haberes más altos, la jubilación máxima ascenderá a $2.713.948,18 tras la actualización correspondiente a junio.

A ese monto deberá agregarse el medio aguinaldo, que será de aproximadamente $1.356.974,09.

Los beneficiarios de las jubilaciones máximas no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que este refuerzo está destinado únicamente a quienes tienen ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Cómo funciona el aumento por movilidad

El incremento del 2,58% corresponde al nuevo mecanismo de movilidad jubilatoria, que actualiza mensualmente los haberes tomando como referencia el índice de inflación.

Según el Gobierno nacional, el objetivo es sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a la suba de precios, aunque distintos sectores continúan reclamando una recomposición adicional debido a la pérdida acumulada en los últimos años.

Ansés: quiénes cobran este jueves 18 de junio

Este jueves perciben sus haberes:

  • Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 7.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 8 y 9.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento.

Cómo sigue el calendario para jubilaciones y pensiones mínimas

  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro

  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 6: 19 de junio.
  • DNI terminados en 7: 22 de junio.
  • DNI terminados en 8: 23 de junio.
  • DNI terminados en 9: 24 de junio.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán:

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio.

Desde Ansés recordaron que los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de la página oficial o mediante la aplicación Mi Ansés.

Ansés junio jueves
Noticias relacionadas
AUH hijo con discapacidad de Ansés: cuál es el monto de junio 2026

AUH hijo con discapacidad de Ansés: cuál es el monto de junio 2026

Becas Progresar: qué son, quiénes pueden cobrarlas y cuándo se abonan en junio

Becas Progresar: qué son, quiénes pueden cobrarlas y cuándo se abonan en junio

cuando cobro anses: pagos previstos para este lunes 8 de junio

Cuándo cobro Ansés: pagos previstos para este lunes 8 de junio

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Lo último

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Último Momento
El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Ovación
Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB