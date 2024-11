Caputo anunció que ingresaron más de US$ 22.500 millones al blanqueo de capitales

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que ingresaron más de US$ 22.500 millones al concluir este viernes la etapa uno del blanqueo de capitales.

“Muchas gracias a todos los argentinos que han confiado en este profundo cambio de rumbo económico, político, cultural e institucional que el presidente Javier Milei está llevando a cabo”, señaló el funcionario en redes sociales.

El resultado de la primera instancia del blanqueo superó todos los pronósticos, ya que el gobierno esperaba que ingresaran no más de US$ 10.000 millones en esta etapa. Para los que declaraban menos de US$ 100.000 en efectivo el costo era cero.

caputo luis caputo.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo.

Blanqueo de capitales

De las 105.000 Cuentas Especiales de Regularización de Activos (Cera) que se abrieron, la mayoría fueron para blanquear cantidades pequeñas, por debajo del umbral, es decir, que blanquearon a costo cero. Quienes tenían menos de ello no pagaban nada, pero el que tenía mas de ello, pagaba un 5% por el total de lo declarado.

Técnicamente, desde el sábado 9 de noviembre, los que tienen dinero blanqueado en cuentas especiales podrán retirarlo, siempre que sea menos de US$ 100.000. Los que blanquearon más y quieren evitar pagar el impuesto tendrán que dejaron en el sistema de cuentas Cera hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esto implica que las personas podrán, por ejemplo, comprar una vivienda y pagar con una transferencia a otra cuenta Cera, del vendedor, y si este mantiene allí el dinero, no tributará nada.

Segunda etapa

También se podrán hacer inversiones en bonos del Estado, pero siempre que el dinero se mantenga dentro del ecosistema de Ceras hasta el fin del plazo legal. A partir del sábado a las 00 se abre una segunda etapa, en la que el impuesto especial subirá al 10% y en la que solo se podrán declarar cuentas o bienes registrables.

Aquí el umbral de US$ 100.000 actúa como un mínimo no imponible. El impueso especial se paga por lo que excede. Es decir, una casa de US$200.000 paga por solo US$ 100.000 cotizados al valor oficial, lo que hace también que el pago sea más barato.