Científico del Conicet reveló cuándo y cómo será el fin del mundo

conicet mundo planetas (2).jpg

Los investigadores tuvieron que entender la evolución de las estrellas y cuáles eran las ecuaciones que regían su tamaño y temperatura. "Eso se aplicó al Sol y se determinó cuántos años más o menos le quedan de combustible para incrementar su tamaño y que llegue a la órbita donde se encuentra la Tierra. Eso ocurriría en aproximadamente 5.000.000.000 de años, muchos más de los que vamos a vivir", indicó.

Se llegó a este resultado por medio de la física: "Todo lo que sabemos de la energía nuclear, sus reacciones y cuánta energía se desprende lo aprendimos de la astronomía. El Sol realiza reacciones nucleares en su interior y eso es lo que provoca que tenga luz, energía y calor. Está en equilibrio la energía nuclear con la gravitatoria, por eso tiene ese tamaño. Cuando se acabe el combustible que tiene ahora, que es hidrógeno en su mayoría empezará a usar helio y aumentará su tamaño. Esto hará que cambien las condiciones de la física. Eso es lo que se intentó modelar y predecir en cuanto a tiempo".

•LEER MÁS: Un experto del Conicet creó el primer detector de pesticidas en el aire para Argentina

"Imagínate que el planeta es una bola gaseosa con mucha temperatura, así que a medida que se vaya haciendo grande el Sol se va a engullir a Mercurio y Venus, que están más cerca y cuando de empiece a agrandar la atmosfera estará cada vez más cerca de la Tierra. Luego, expulsará toda la atmosfera que tiene la Tierra, quedará un planeta sin atmósfera y seguramente sin gases. Y en algún momento, terminará tragando a la Tierra", detalló sobre cómo sería el fin del mundo.

Y aclaró: "Para ese entonces no va a haber ningún ser vivo, no nos debería ni preocupar. Hoy estamos hablando de viajes espaciales tripulados pagos, imagínate lo que podemos llegar a hacer como humanidad en 100 o 200 años, podríamos buscar otros planetas, colonizar distintas partes del universo, ahora que sabemos que en cada estrella hay al menos uno o varios planetas".

conicet mundo planetas (1).jpg

¿Hay otros riesgos para la humanidad?

"Lo más peligroso para la humanidad siempre son los asteroides que andan dando vueltas por el sistema solar, si hay alguno grande puede llegar a impactar contra la Tierra. Hay muchos programas de la Nasa y de otras agencias que monitorizan, pero hay un alto grado de incertidumbre, el espacio es tan vasto, inmenso, lleno de vacío y a la vez de cosas, que uno no tiene todas las cartas en la mano como para saber qué va a pasar. No es que vaya a pasar mañana, pero uno nunca sabe, no tiene la total certeza", dio a conocer el experto.

•LEER MÁS: Productores del delta modifican sus prácticas y apuestan por una ganadería sustentable