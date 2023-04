Colectivos: reunión clave en el Ministerio de Trabajo para desactivar el paro de 48 horas

Los servicios que se verían afectados son los colectivos urbanos e interurbanos, de corta y media distancia.

"Está pasando lo mismo que siempre en el interior del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya cobraron abril con un aumento de 7 mil millones de pesos. Acá vienen atrasados con 60 días, así que esperemos que en la audiencia haya definiciones para que no tengamos que llevar a cabo medida de fuerza", dijeron desde UTA a UNO Santa Fe.

"Está todo trabado por el tema del dinero. Primero que no llega, y segundo que lo deben aumentar porque, si no, no se le puede hacer frente a los salarios de abril", manifestaron.

Este viernes, el sindicato anunciará si confirman las medidas de fuerza para el fin de semana o si se levanta el paro.

Qué dicen desde Fatap

Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), había manifestado con respecto a la audiencia de este jueves que "si el gobierno propone fecha de pago, puede haber una instancia de negociación; si no, se va a complicar".

Ingaramo enfatizó no entender "la desidia de esta gente, porque están pagando fuera de término montos comprometidos dentro del presupuesto".

"El ministro dijo que iban a estar los fondos y no sabemos por qué se demoran tanto, argumentan que no tienen plata pero al AMBA le pusieron 25.000 millones. No soy optimista pero quiero serlo, pedimos los fondos previstos, no pedimos más", señaló el presidente de Fatap.