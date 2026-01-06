Uno Santa Fe | Información General | verano

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Alternativas de hidratación refrescante, sin la necesidad de recurrir al tradicional vaso de agua en el verano

6 de enero 2026 · 11:51hs
El verano invita a disfrutar de los líquidos en distintas versiones para hidratarse

En el verano, las altas temperaturas aumentan la pérdida de líquidos en personas de todas las edades, lo que hace fundamental mantenerse hidratado. La recomendación es beber al menos dos litros de agua al día, pero muchas personas no logran cumplir esta meta por falta de hábito, preferencia de sabor o simplemente porque no sienten sed con frecuencia.

No toda la gente disfruta de tomar agua en grandes cantidades, por lo que busca alternativas más atractivas.

El calor extremo propio de esta época puede provocar cansancio, dolores de cabeza y deshidratación si no se mantiene una adecuada ingesta de líquidos.

Ante este escenario, si bien el agua es fundamental, es bueno saber que la hidratación no depende únicamente de su consumo tradicional, ya que diversos alimentos y bebidas naturales, especialmente aquellos con alto contenido de agua, pueden contribuir de manera significativa a mantener el equilibrio hídrico del organismo durante los meses más calurosos del año.

Por eso, incorporar opciones refrescantes y nutritivas a la alimentación diaria no solo facilita la hidratación, sino que también mejora la incorporación de vitaminas y minerales esenciales. Exprimidos, gelatinas y licuados se posicionan como alternativas prácticas y accesibles para enfrentar las altas temperaturas sin descuidar la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas activas.

Cómo complementar el vaso de agua en verano

Exprimidos

Los exprimidos de naranja son una excelente opción para hidratarse en verano porque esta fruta está compuesta en más de 85% por agua y aporta vitamina C, potasio y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico. Consumidos de forma natural y sin azúcar añadida, los jugos de naranja ayudan a reponer líquidos y minerales perdidos por el calor. Además, su sabor refrescante los convierte en una bebida ideal para el desayuno o para media mañana. A su vez, para mejorar su efecto hidratante, se recomienda consumirlos recién exprimidos y bien fríos.

Gelatinas

La gelatina es uno de los alimentos con mayor contenido de agua, ya que puede contener hasta 90%. Esto la convierte en una opción eficaz para quienes buscan hidratarse sin beber grandes cantidades de líquidos. Además de ser fácil de digerir, la gelatina resulta ideal para niños, adultos mayores y personas con poco apetito durante los días de calor intenso. Para crear una versión más saludable, se recomienda elegir gelatinas sin azúcar o prepararlas en casa con jugos naturales de frutas.

Licuados

Los licuados de frutas combinan hidratación y nutrición en una sola bebida. Frutas como sandía, melón, frutilla, durazno, entre otras, tienen un alto contenido de agua y son ricas en vitaminas y minerales esenciales. Preparados con agua, hielo o bebidas vegetales, los licuados ayudan a mantener el cuerpo hidratado y aportan energía natural. Además, permiten incorporar semillas o yogur, convirtiéndose en una opción completa para enfrentar las altas temperaturas sin perder líquidos.

Mate, tereré

  • Infusiones frías: té helado o café frío (iced coffee).
  • Aguas saborizadas naturales: agua con rodajas de pepino, menta, limón o jengibre.
  • Caldos o sopas frías: como el gazpacho.
  • Frutas con mucha agua: la sandía y el melón son ideales para "comer" hidratación.

El mito de la deshidratación si se toma mate

Durante mucho tiempo se dijo que el mate deshidrataba por ser diurético (hace ir más seguido al baño). Sin embargo, estudios recientes han demostrado que, si bien la yerba mate tiene ese efecto, la cantidad de agua que se ingiere al cebar compensa esa pérdida. No "seca", simplemente el líquido pasa más rápido por el sistema.

¿Frío o caliente?

Desde el punto de vista de la hidratación, al cuerpo le da casi lo mismo. De hecho, el mate caliente tiene un efecto curioso en verano que es la termorregulación: al ingerir algo caliente, los sensores de la boca y el estómago le avisan al cerebro que "hace calor", lo que dispara el sudor. Ese sudor, al evaporarse, ayuda a enfriar el cuerpo. Por eso en muchas culturas de zonas desérticas se toma té caliente.

El "pero" del mate

Aunque suma líquido, los especialistas recomiendan no reemplazar el agua pura por completo.

  • Concentración de solutos: el agua sola entra directo a las células. El mate tiene compuestos que el cuerpo debe procesar.
  • Efecto laxante/diurético: si solo se toma mate y no se toma agua, se puede forzar un poco más a los riñones.

El mate amargo y caliente es una excelente vía de hidratación secundaria. Aporta polifenoles (antioxidantes) y ayuda a mantener el volumen de líquido en el cuerpo, siempre y cuando no sea la única fuente de agua del día.

Aunque el agua sigue siendo la principal fuente de hidratación, estas alternativas demuestran que es posible mantener un buen nivel de líquidos en verano a través de alimentos y bebidas naturales. Incorporarlos a la rutina alimentaria no solo ayuda a combatir el calor, sino que también aporta nutrientes claves para la salud.

