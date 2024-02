Cómo sembrar nueces en casa con solo un poco de agua

"No hay una guerra con el interior", subrayó Francos pero gobernadores anticipan una judicialización

¿Cómo cultivar nueces en casa?

Para poder cultivar nueces en casa, lo primero que se necesita es uno de estos frutos sin abrir o que tenga alguna perforación, ya que esto será clave para su germinación.

A continuación hacer un pequeño hoyo en uno de los extremos de la nuez, de preferencia en la parte más chica de la misma.

Con la ayuda de un rociador, verter un poco de agua dentro de la nuez y después envolver por completo la nuez con un papel absorbente o servilleta de cocina, e igualmente, rociar agua en ella sin que llegue a escurrir.

Colocar en un frasco con tapa la nuez envuelta y dejarla al menos una semana, en un lugar al sol, para que llegue a germinar. Esperar a que la nueva raíz tenga al menos un centímetro aproximadamente de largo, para pasarla con sumo cuidado a una maceta con tierra fértil.

¿Qué beneficios tiene comer nueces?

La nuez, como uno de los frutos secos más consumidos, es muy benéfica para personas que padecen del corazón, pues ayuda a regular su correcto funcionamiento, así como prevenir enfermedades relacionadas a este órgano.

A su vez, por su alto contenido en Omega-3, las nueces son coadyuvantes en la reducción de los triglicéridos en la sangre, además de prevenir los altos niveles de colesterol malo en el organismo y prevenir los riesgos de presión alta.

¿Cómo se deben comer las nueces?

Ya que las nueces son muy prácticas para comer, pero en ocasiones su sabor puede resultar salado, por lo que una buena opción para combinarlo y usarlo como un snack, entre las comidas, puede ser combinarlo con arándanos.

Cómo germinar una nuez paso a paso

♦Conseguir las semillas, que no son otra cosa que nueces comunes como las que se puede conseguir en cualquier mercado o establecimiento.

♦Para la germinación en casa sirven nueces de cualquier variedad, aunque es recomendable que se trate de frutos secos frescos en lugar de envasados. Aunque solo se quiera plantar un único nogal, se recomienda intentar el proceso de germinación con varias a la vez, por si alguna no lo consigue.

♦Antes de plantar semillas de nogal, será necesario hacerlas germinar.

Para germinar las nueces se puede plantar sin más en macetas o en un suelo adecuado, pero para acelerar el proceso y maximizar sus posibilidades hay que germinarla.

1- Abrir ligeramente la nuez: no separar las dos partes de la cáscara o se dañará el fruto, haciendo así que no germine. Con un cuchillo o alguna otra herramienta parecida, meter ligeramente la punta en el extremo puntiagudo de la nuez, y girar un poco para abrir con mucho cuidado la cáscara, alrededor de todo el fruto, procurando tocar solo la cáscara y no el fruto, hasta que la cáscara quede suelta con algo de movilidad, pero sin separarse del todo ni caer.

2- Envolver las nueces en papel absorbente: para dar a las semillas la humedad y la oscuridad que necesitan, envolverlas en papel absorbente y mojarlas, para luego dejarlas en algún punto fácil de controlar.

3- Mantener las nueces húmedas: durante los siguientes días, procurar mantener el papel húmedo pero no demasiado mojado, sin que el platillo o superficie en que estén haga charco. Renovar la humedad del papel y cambiarlo si parece estropearse.

4- Preparar el recipiente para plantar: pasada una semana, la nuez debería haber desarrollado una raíz visible de uno o dos centímetros aproximadamente, ese es un buen momento para plantarla.

Cuánto tarda en germinar una nuez

La primera parte del proceso, que es la de germinación, no debería tardar más de una semana. Si se ha abierto la cáscara sin dañar el fruto y la semilla estaba en buenas condiciones, tras esa primera semana humedecida en papel absorbente debería mostrar raíz. Si no lo ha hecho en ese tiempo, esa nuez no germinará.

También se puede preparar las nueces manteniéndolas alrededor de 100 días durante el invierno en el refrigerador, humedecidas con papel absorbente o en arena, para emular el invierno que muchas plantas necesitan para pasar su periodo de inactividad.

Para plantar una nuez germinada seguir estos pasos

a) Preparar una maceta con una buena profundidad para que el árbol joven pueda desarrollarse. Es importante que el recipiente tenga drenaje para que no haya problemas con excesos de humedad.

b) Usar un sustrato rico en nutrientes y de buen drenaje. Una mezcla con una parte de fibra de coco, otra parte de turba y una última parte de humus de lombriz. Se trata de una mezcla universal muy rica en nutrientes, que a la vez ofrece una textura suelta, oxigenada y con un excelente drenaje, muy útil para la mayoría de casos.

c) Con un lápiz o algo parecido, hacer un pequeño agujero en el sustrato en el centro de la maceta, no mucho más profundo que la raíz de la nuez, y colocarla con la raíz en el agujero con mucho cuidado de no dañarla. Se trata de reproducir lo mejor posible una posición natural de caída, presionando la nuez muy ligeramente en el sustrato una vez metida la raíz en el agujero.

d) A partir de aquí, será necesario colocar la maceta en un lugar iluminado pero sin sol directo y regarla cada 48-72 horas, en poca cantidad pero frecuentemente, para mantener un adecuado nivel de humedad.

Cuánto tiempo tarda en dar nueces un nogal

Un nogal puede tardar varios años en dar nueces después de ser plantado. Por lo general, se espera que comience a producir frutos entre cuatro y ocho años después de haber sido plantado, dependiendo de la variedad del nogal y las condiciones de crecimiento. Una vez que comienza a producir frutos, la cantidad de nueces aumentará gradualmente cada año.

