Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

La tradición marca el fin de la Navidad con la Epifanía, pero existen alternativas litúrgicas para los “olvidadizos” que extienden el plazo hasta febrero

6 de enero 2026 · 11:52hs
Existe una fecha límite para desarmar el árbol de Navidad

Existe una fecha límite para desarmar el árbol de Navidad

Cuando finalizan las fiestas de fin de año, surge la duda sobre cuál es el momento exacto para retirar la decoración festiva. Según la creencia popular y la tradición cristiana, existe una "fecha límite" para desarmar el árbol de Navidad sin atraer la mala suerte para 2026: el 6 de enero, Día de Reyes.

La costumbre establece que la temporada navideña no concluye el 25 de diciembre, sino tras los "Doce Días de Navidad" que culminan con la Epifanía. Dejar el árbol armado más allá de esta fecha es considerado por muchos como un augurio negativo, un mito que hunde sus raíces en antiguas supersticiones rurales que sugerían que los "espíritus del árbol" quedaban atrapados si no eran liberados a tiempo, afectando la fortuna familiar o las cosechas.

La alternativa para los que se olvidaron

Para aquellos que no lleguen a desarmar el arbolito este lunes o martes, existe un "plan B" avalado por ciertas costumbres católicas. Se trata del 2 de febrero, Día de la Candelaria, fecha que marca el fin completo del ciclo navideño y que permite mantener la decoración casi un mes más sin romper con la liturgia.

