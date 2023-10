De un festejo entre amigos a recibir a 50.000 personas todos los años: la historia de la Fiesta de Disfraces de Paraná

"Arrancó en 1999. Somos un grupo de 23 amigos y cuando terminamos la secundaria varios nos fuimos a estudiar afuera, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Seis cumplimos años en agosto, entonces nos pusimos de acuerdo para festejarlo un fin de semana de ese mes. Entre varias ideas, a uno se le ocurrió hacer una fiesta de disfraces y lo que tuvo de particular fue que los que no estábamos en Paraná trajimos amigos del club, de la facu y algunas amigas. La hicimos en un club, éramos unas 150 o 200 personas. Lo interesante fue que al año siguiente cuando decidimos festejar nuevamente, esa gente que vino de afuera trajo más personas, se corrió la bola, fue de boca en boca y así fue teniendo un crecimiento exponencial. Hoy es una fiesta de 50.000 personas", dio a conocer el organizador.

fiesta de disfraces paraná amigos (1).jpg

Sostuvo que siempre las fiestas los "sobrepasaban", esperan cierta cantidad de gente y siempre van muchos más. "Ya después de siete u ocho años, empezamos a tomarla más en serio, a prepararla mejor, por lo que también tomamos la decisión de cobrar una entrada, más que nada para cubrir los gastos. Se pensó ya como un negocio", agregó.

Cada uno de organizadores siguen desempeñando sus trabajos y profesiones en paralelo: "En mi caso, con algunos más de los chicos estoy en el ámbito gastronómico y de boliches. No nos dedicamos 100% a esto, tampoco podríamos vivir solamente de la fiesta, no es un negocio tan rentable, es más un hobby. Más o menos en febrero nos empezamos a juntar para diagramar y planear la fiesta que se viene. Obviamente lleva tiempo, hubo que capacitarse un poco, coordinar con especialistas de eventos masivos, también hay productoras que trabajan para nosotros porque solos no lo podríamos hacer".

fiesta de disfraces paraná amigos.jpg

Esta edición tendrá cuatro escenarios, en uno de cuales estarán los artistas principales. Habrá cachengue, electrónica y un espacio vip. "Esperamos cerca de 40.000 personas para esta fiesta. La expectativa es buena, obviamente por la situación que se vive hoy en el país, que la gente nos elija habiendo tantas opciones y eventos la verdad que está bueno", expresó Ioy.

