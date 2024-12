El sindicalista Eduardo Belliboni intentó agredir a un militante libertario en un programa de streaming

Embed URGENTE: GRAVÍSIMO



BELLIBONI intentó ASESINARME



Queda demostrado lo que son esta LACRA INMUNDA



No solo me pegó a mi, también a @mjolivan pic.twitter.com/5YKMZNTGfF — Fran Fijap (@FranFijap) December 5, 2024

Más tarde, el libertario, que ya había vivido un episodio similar de violencia al ser increpado y perseguido durante una manifestación en contra del Gobierno de Javier Milei, reveló una seguidilla de imágenes del cruce con Belliboni.

En sus redes sociales, Fijap escribió: “URGENTE: GRAVÍSIMO. BELLIBONI intentó ASESINARME. Queda demostrado lo que son esta LACRA INMUNDA. No solo me pegó a mi, también a María Julia Olivan". Si bien la fotografía tuvo fuertes repercusiones en redes sociales, el programa aún no se emitió.