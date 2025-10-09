Uno Santa Fe | Información General | pelea

Escandalosa y violenta pelea entre Lemoine y Pagano en el Congreso

Otra vez las legisladoras tuvieron un cruce en la Cámara de Diputados que fue grabado por ambas y compartido en redes sociales. La discusión derivó en una denuncia por parte de la libertaria, quien aseguró haber sido agredida por su ex compañera de bloque

9 de octubre 2025 · 11:07hs
Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a discutir en la Cámara de Diputados protagonizando un vergonzante cruce que incluyó gritos, insultos y tironeos. La pelea, que fue grabada por ambas partes, derivó en una denuncia por parte de la libertaria, quien aseguró haber sido agredida por su ex compañera de bloque.

“Me pegó...Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho. Pero no se paró.... a ver si todavía le quitaba el quórum al kirchnerismo!”, disparó Lemoine en un posteo en la madrugada de este jueves, según publicó Perfil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/espartanolibert/status/1976176694152314968&partner=&hide_thread=false

Se refería al episodio del 17 de noviembre de 2010, cuando Graciela Camaño, que fue diputada hasta 2023, le dio un sopapo a Carlos Kunkel, entonces uno de los principales dirigentes y legisladores del kirchnerismo.

El posteo incluyó un video bastante largo que mostró la escena. “Marce, al final tenía razón. Nunca te vi tan atornillada a la silla como hoy, trabajando para el kirchnerismo. ¿Feliz?”, comenzó Lemoine.

Pagano retrucó: “Machado, ¿cómo te fue con Machado?”, en alusión a los dichos del empresario preso, quien dijo que Lemoine estaba presente en las reuniones con José Luis Espert.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mialygosa/status/1976150926747406789&partner=&hide_thread=false

Mientras, la alejaba con el cartel que decía "Narcotráfico nunca más".

Se sumó Lourdes Arrieta, también ex LLA, compañera de Pagano en el bloque Coherencia. En un momento, Pagano, con unos papeles, golpeó el celular de Lemoine.

"Me pegaste, Marcela", la acusó la legisladora que cantó con Javier Milei en el reciente recital en el Movistar Arena.

"Dale, denunciame, narco", fue la respuesta de su par en la Cámara de Diputados.

Los nervios treparon e intervino Cecilia Moreau, quien estaba al frente del debate: “Les voy a pedir a la diputada Lemoine y a la diputada Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”.

El cruce siguió: "Me pegaste en cámara, pelotuda”, dijo Lemoine. “Miren cómo se me va poniendo roja la mano”, se quejó, mientras Pagano le decía: “Narco, narco, ladrona, ñoqui. Andá a laburar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delpinoeze/status/1976149073552941263&partner=&hide_thread=false

Lemoine después la atacó porque en el escritorio de Pagano había unos vasos con yerba usada, y algo de yerba que se había caído. “Mirá cómo dejás el piso, sucia”, le reprochó Lemoine.

“Tomá la medicación, bipolar. Trastornada”, le respondió Pagano, y siguió hablándole de Fred Machado.

Más de dos horas después de la publicación de Lemoine, Pagano le respondió en el posteo de otro usuario, en el que fue mencionada: "Está nerviosa porque se supo que trabajo para un Narco", expresó Pagano.

Antes también había comentado un mensaje de Lourdes Arrieta, que había comentado el video de Lemoine: "Jajaja está nerviosa la valijera".

• LEER MÁS: Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

