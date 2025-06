Francos le marcó límites a los gobernadores: "No hay plata sin equilibrio fiscal"

El jefe de Gabinete dijo que si no hay acuerdo con las provincias, decidirá el Congreso. Y aclaró que "no hay margen" para eliminar retenciones al campo.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos, respondió este domingo a la presión creciente de los gobernadores por mayores recursos nacionales y una nueva ley de coparticipación. “Los gobernadores han hecho una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilibrio fiscal”, sostuvo. “Estamos dispuestos a discutir, pero si no hay acuerdo, el tema se debatirá en el Congreso. No vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas”, advirtió.