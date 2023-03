Horacio Rosatti sobre el narcotráfico en Rosario: "La cárcel no debe gobernar la calle, sino la calle a la cárcel"

"Hace un año y medio o más dije que el principal problema en la Argentina iba a ser tres o cuatro años después el narcotráfico, pero me quedé corto, se acortaron los plazos", aseguró el ministro de la Corte en TN, y explicó: "El problema del narcotráfico tiene que ser abordado conjuntamente desde distintas perspectivas, qué significa esto, y no quiero dar una respuesta que diluya toda la responsabilidad, todo lo contrario, esto tiene un aspecto judicial, un aspecto de inteligencia, un aspecto de represión del delito, un aspecto de qué se hace con el dinero que se obtiene, el lavado de dinero" .

•LEER MÁS: Rosario: tras el asesinato del nene de 11 años, hubo un allanamiento y tres detenidos

rosatti Horacio Rosatti.

Asimismo, señaló: "Nosotros tenemos desde el punto de vista simplemente judicial dos temas, primero, que no rige en el todo el país el mismo Código de Procedimiento Penal, es decir, tenemos dos códigos, uno para un sector del territorio argentino y otro para otro, esto ya es una anormalidad, en uno la figura dominante es el juez y en el otro es el fiscal, son sistemas investigativos distintos, son velocidades distintas, hay oralidad en uno y el otro es más por escrito, etcétera".

"Tenemos otra dificultad adicional por el tema del narcotráfico, que en algunas provincias está separado el narcomenudeo del narcotráfico y en otras provincias, no, está todo federalizado, es decir, que en algunas provincias el narcomenudeo es provincial, local, y el narcotráfico es federal y en otras todo es federal, entonces ahí hay que tener un abordaje, yo no digo igualitario, porque es un país federal, pero sí articulado".

"Eso no está pasando ahora, entonces uno ve que el crimen está organizado, pero la forma de combatirlo no tiene el mismo nivel de organicidad y eso es un tema que debe resolver la política", añadió el magistrado.

Embed

En ese sentido, destacó: "En mi provincia, en Santa Fe, dentro del drama cotidiano que se vive, celebro que los representantes de la provincia ante la Cámara de Diputados de la Nación y de la Cámara de Senadores de la Nación, los legisladores se hayan puesto de acuerdo, proviniendo de distintos partidos políticos, en un proyecto de ley, espero sea tratado, que no va a ser la solución de todos los problemas, pero si tenemos ese proyecto que crea nuevos tribunales será un avance".

"También si tenemos la aplicación del Código Procesal Penal, que para que la gente entienda es más velocidad y un proceso que sea predominantemente oral y no escrito, donde el fiscal investigador tiene un rol fundamental, preponderante, por eso, no solamente hay que crear el tribunal sino que hay que crear muchas fiscalías", agregó.

Por otra parte, expresó su "reconocimiento a los fiscales y jueces federales y provinciales, que han trabajado muy bien en el tema del narcotráfico, que han permitido en los últimos meses resolver esto", y apuntó: "Esto no puede quedar como venía estando antes, yo hace seis meses dije en Rosario, en una reunión que congregó a todos los jueces federales del país, que me llama mucho la atención que no lleguen casos de narcotráfico a la Corte, será que todo el mundo está de acuerdo con las sentencias de primera y de segunda instancia, que no llega nada a la Corte, cuando a la Corte llega todo de cualquier otra disciplina, pues en estos seis meses han llegado muchos más casos y los estamos resolviendo, tenemos 50 condenas en los últimos seis meses". Finalmente, resaltó: "Acá hay que expresar una clara vocación política y que se articulen todas las partes que intervienen y yo creo que de esa manera sí se va a combatir el narcotráfico".

•LEER MÁS: Nuevo crimen en Rosario: fingieron interés en la compra de un automóvil y balearon al vendedor