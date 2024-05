La sanadora Leda Bergonzi insistió que el origen de las enfermedades está en el "enojo" y "la falta de perdón"

LEER MÁS: Polémicas declaraciones de la "sanadora" rosarina Leda Bergonzi en Chile sobre el cáncer

Sin embargo, cuando ahora le preguntaron por la polémica que generó en enero en Chile, la sanadora sostuvo: "Me sacaron de contexto. Yo estoy re del lado de la medicina. He tenido la gracia de acompañar a mucha gente en depresión o bipolaridad. Se recuperan rápido y yo les digo que no dejen la medicación".

"Parecía que yo estaba incitando a que no vayan al médico. Fue sacado totalmente de contexto", señaló Leda en una entrevista realizada por Crónica el pasado viernes.

Ante la pregunta del periodista sobre si hay casos constatados de curación de personas enfermas que asisten a sus encuentros religiosos, Leda afirmó: "Me lo cuentan, me mandan testimonios. Tenemos estudios clínicos, están estudiando casos".

Ante la consulta por parte del periodista sobre si alguien se acercó con un diagnóstico y pudo curarse, Leda respondió afirmativamente. Si bien el entrevistador no tardó en describirla como "una verdadera santa", la rosarina aclaró: "Es el poder es de Cristo, es Dios en mi. Yo no hago nada, soy un medio. Entro ahí, soy yo. Salgo y sigo siendo yo. Tengo tanta necesidad de Dios como todos los que van ahí".

“La enfermedad arranca adentro por un enojo, por falta de perdón”



En la entrevista, Leda ahondó sobre su historia, su entrega y el amor de sus seguidores. "Siempre fui católica, desde chica. Mi abuela era una mujer muy mariana. No tengo pinta de monja. Fui a escuela católica, pero era muy extrovertida", comentó en la entrevista con Chiche Gelblung.

Además, explicó: "Soy una persona normal. Entrego mi vida. Es un servicio continuo, antes los hacíamos con menos gente, en barrios carenciados". Desde aquellos inicios modestos ha transcurrido un largo camino. Hoy sus eventos convocan a miles de feligreses que acampan días antes para poder verla. "Nosotros no cobramos entrada, no cobramos silla, no cobramos nada", aclaró.

"Dios habla por nosotros, por un acontecimiento, por una persona que está al lado tuyo. Dios está en medio de nosotros", sostuvo. Y agregó: "Quiero que la gente conozca a Dios. Yo humanamente no le puedo dar nada. Quiero ser ese puente para llegar a Dios, el mismo que me salvó".

"Soy feliz y tengo momentos en que no soy feliz, igual que todos. Tengo situaciones que superar día a día", concluyó la sanadora.