Uno Santa Fe | Información General | McDonald's

McDonald's reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte de la compañía en América Latina y el Caribe.

6 de diciembre 2025 · 18:02hs
McDonald’s reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad  

gentileza

McDonald’s reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad

 

Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, continúa impulsando iniciativas que derriban barreras y generan oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. En la actualidad, más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte de la organización en Latinoamérica, aportando su talento, desarrollando su potencial y construyendo un futuro con más equidad.

McDonald's discapacidad
McDonald’s reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad

McDonald’s reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad

La compañía promueve la empleabilidad como motor de transformación social, asegurando que cada persona pueda crecer y aportar plenamente dentro de los equipos. Desde el proceso de selección hasta la vida laboral diaria, la cadena de restaurantes ofrece entornos seguros, accesibles y respetuosos, donde todos los colaboradores cuentan con las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

Eliana Fucaraccio, Consultora Sr. de People & Culture de Arcos Dorados Argentina., expresó: “Creemos que cada persona tiene un valor único que aportar. Nuestro compromiso es asegurar que todas las personas encuentren un espacio donde se sientan respetadas, seguras y con las herramientas necesarias para construir su futuro”.

Avances a nivel local

En Argentina, Arcos Dorados le da trabajao a más de 120 personas con discapacidad en distintas áreas y posiciones dentro de sus restaurantes. Esta labor se lleva adelante en alianza con organizaciones especializadas como Fundación Discar, a través del programa Empleo con Apoyo, que acompaña la integración laboral y la formación continua de los equipos.

Más que inclusión, una visión de futuro

Bajo la plataforma “McDonald’s Vio en Mí”, en 2025 la compañía refuerza su llamado a mirar a las personas más allá de las etiquetas. Esta visión cobra vida en acciones concretas que impulsan la empleabilidad, el desarrollo y la integración plena de los colaboradores con discapacidad. Entre ellas destacan procesos de reclutamiento accesibles, programas de capacitación para los equipos de trabajo y la adecuación de entornos inclusivos en restaurantes y oficinas. Con estas iniciativas, McDonald’s crea espacios donde cada persona puede desplegar su talento y aportar todo lo que es, en un ambiente cómodo, justo y auténtico.

Un compromiso permanente

Para garantizar la implementación de políticas de inclusión y diversidad de manera correcta, así como el manejo adecuado de espacios de trabajo seguros y respetuosos, Arcos Dorados cuenta con el Eje de Personas con Discapacidad del Comité de Diversidad e Inclusión, creado para asegurar un ambiente laboral inclusivo mediante políticas e iniciativas en constante desarrollo en todos los países donde la compañía tiene presencia.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

McDonald's América Latina discapacidad
Noticias relacionadas
Cuántas veces se acude al baño a defecar puede ser un indicio del estado de salud

La cantidad de veces que se va al baño a defecar puede revelar el estado general de la salud

El exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz

Un opositor al régimen de Nicolás Maduro murió mientras se encontraba preso en la sede del servicio de inteligencia bolivariano

Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

A fines de marzo se retomará la discusión salarial

Empleados de comercio recibirán $100.000 extra no remunerativos hasta marzo

Lo último

Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Último Momento
Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Los Pumas 7s están entre los cuatro mejores en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's están entre los cuatro mejores en Ciudad del Cabo

El Inter Miami de Messi le ganó al Vancouver Whitecaps y es campeón de la MLS

El Inter Miami de Messi le ganó al Vancouver Whitecaps y es campeón de la MLS

Ovación
Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: Soy hincha, me encantaría

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: "Soy hincha, me encantaría"

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"