McDonald’s reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad  

Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, c ontinúa impulsando iniciativas que derriban barreras y generan oportunidades de empleo para las personas con discapacidad . En la actualidad, más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte de la organización en Latinoamérica , aportando su talento, desarrollando su potencial y construyendo un futuro con más equidad.

La compañía promueve la empleabilidad como motor de transformación social, asegurando que cada persona pueda crecer y aportar plenamente dentro de los equipos. Desde el proceso de selección hasta la vida laboral diaria, la cadena de restaurantes ofrece entornos seguros, accesibles y respetuosos, donde todos los colaboradores cuentan con las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

Eliana Fucaraccio, Consultora Sr. de People & Culture de Arcos Dorados Argentina., expresó: “Creemos que cada persona tiene un valor único que aportar. Nuestro compromiso es asegurar que todas las personas encuentren un espacio donde se sientan respetadas, seguras y con las herramientas necesarias para construir su futuro”.

Avances a nivel local

En Argentina, Arcos Dorados le da trabajao a más de 120 personas con discapacidad en distintas áreas y posiciones dentro de sus restaurantes. Esta labor se lleva adelante en alianza con organizaciones especializadas como Fundación Discar, a través del programa Empleo con Apoyo, que acompaña la integración laboral y la formación continua de los equipos.

Más que inclusión, una visión de futuro

Bajo la plataforma “McDonald’s Vio en Mí”, en 2025 la compañía refuerza su llamado a mirar a las personas más allá de las etiquetas. Esta visión cobra vida en acciones concretas que impulsan la empleabilidad, el desarrollo y la integración plena de los colaboradores con discapacidad. Entre ellas destacan procesos de reclutamiento accesibles, programas de capacitación para los equipos de trabajo y la adecuación de entornos inclusivos en restaurantes y oficinas. Con estas iniciativas, McDonald’s crea espacios donde cada persona puede desplegar su talento y aportar todo lo que es, en un ambiente cómodo, justo y auténtico.

Un compromiso permanente

Para garantizar la implementación de políticas de inclusión y diversidad de manera correcta, así como el manejo adecuado de espacios de trabajo seguros y respetuosos, Arcos Dorados cuenta con el Eje de Personas con Discapacidad del Comité de Diversidad e Inclusión, creado para asegurar un ambiente laboral inclusivo mediante políticas e iniciativas en constante desarrollo en todos los países donde la compañía tiene presencia.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com