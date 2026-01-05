Uno Santa Fe | Información General | Nicolás Maduro

Nicolás Maduro comparece hoy ante la justicia federal para la lectura formal de cargos

En un marco de máxima seguridad, el líder venezolano comparecerá este lunes ante el juez Alvin Hellerstein en Manhattan.

5 de enero 2026 · 06:46hs
El venezolano fue escoltado por efectivos de la DEA hasta Nueva York.

 

Tras su reciente captura, el líder venezolano Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.

Junto a su esposa, Cilia Flores, enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico que entrelaza la lucha contra el crimen organizado y el control del petróleo.

Tras la sorpresiva captura en Caracas el pasado sábado, el escenario político y judicial se traslada este lunes a Nueva York. Bajo un operativo de seguridad sin precedentes, Nicolás Maduro y Cilia Flores abandonarán momentáneamente el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para enfrentar su primer acto procesal en el tribunal federal de Manhattan.

La audiencia de este lunes 5 de enero será clave para definir el futuro inmediato de la pareja. La fiscalía, encabezada por Pamela Bondi, presentará formalmente los cargos que vinculan a Maduro con el mando de una red global de narcotráfico con nexos terroristas.

Fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York advierten que este es solo el inicio de un proceso que podría durar meses o incluso años. La fiscalía afirma poseer un "volumen abrumador" de evidencias recolectadas durante una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en el corazón de la justicia estadounidense.

