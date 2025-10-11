Nissan deja de fabricar autos en Argentina y se va a México

La decisión arrastra al modelo Alaskan, de Renault. En 2022 Nissan empezó a fabricar la Frontier en Argentina, pero en 2024 se desplomó la producción

La industria automotriz Nissan es otra de las empresas que deja Argentina

La automotriz Nissan desmontará su línea de producción en la planta de Santa Isabel , en las afueras de la capital de la provincia de Córdoba , y trasladará la fabricación de su camioneta Frontier a Morelo, en México. La decisión de la automotriz japonesa arrastra al modelo Alaskan, de Renault, que salía desde otra de las líneas montadas en Córdoba.

La alianza entre Nissan y Renault en Córdoba duró siete años, desde 2018 hasta fin de este.

Nissan automotriz Córdoba México Argentina desmontará producción 2

La salida de Nissan del ecosistema metalmecánico de Córdoba es un cimbronazo

No por anunciada, la salida de Nissan del ecosistema metalmecánico de Córdoba deja de ser un cimbronazo.

En 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, Nissa anunció una inversión de USD 730 millones para producir en Argentina la camioneta Nissan Frontier. En 2023, con una producción de 180 vehículos por día, la planta de Santa Isabel llegó a las 33.000 unidades. Pero ya con Milei en el poder, el 2024 fue un tobogán para la filial nipona: tuvo 100 días de suspensión de personal y la producción cayó a 17.500 unidades.

Nissan automotriz Córdoba desmontara producción

Este año se estima que cerrará con 13.000 unidades. Aunque Renault mantiene sus planes de producción para los modelos Logan, Sandero, Stepwey y Kangoo, es un golpe tremendo para el núcleo de empleo duro de Córdoba. En Santa Isabel trabajan 1.415 operarios, de los cuales unos 400 participaban de los proyectos Frontier y Alaskan.

El impacto mayor es en el sector autopartistas: fuentes sindicales aseguran que unas 3.000 personas de los gremios de Smata, UOM y Plástico quedarán sin trabajo.

En junio, cuando se estima estará completa la producción prevista, se caerían 230 contratos. Luego resta por saber qué pasará con los efectivos. El impacto será mayor en el sector autopartistas: fuentes sindicales aseguran que unas 3.000 personas de los gremios de Smata, UOM y Plástico quedarán sin trabajo.

En Smata apuestan a que a mediados de 2026 el proyecto de la camioneta Niágara permita sostener la producción en Renault.

El de Nissan es otro caso que confirma que los empresarios prefieren invertir en el México de Claudia Sheinbaum, aunque sea de izquierda, por más entusiasmo que les genere el discurso libertario de Javier Milei.

Ya pasó con Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que invertirá 3.400 millones de dólares en México durante 2025 y proyecta crear 10.000 puestos de trabajo. Las tecnológicas Amazon, Netflix y Microsoft también prefieren a México, como anticipó LPO. Incluso Tesla, de Elon Musk, de quien Milei dice ser amigo.