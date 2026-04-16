Pami negó una crisis, aseguró que paga con normalidad y relativizó el paro de médicos

Desde la obra social de los jubilados afirmaron que ya comenzaron a regularizar pagos, que no existe una crisis estructural y que las prestaciones están garantizadas. El titular del organismo también sostuvo que la adhesión a la medida de fuerza fue baja

El Pami salió a fijar posición en medio del conflicto con los médicos de cabecera y rechazó que exista una crisis en el sistema . A través de una gacetilla oficial, el director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, aseguró que ya está en marcha un proceso de normalización de pagos y garantizó la continuidad de las prestaciones en todo el país.

Según explicó el funcionario, en los últimos meses se acumuló una deuda puntual, pero aclaró que se trata de compromisos corrientes propios del funcionamiento habitual del sistema. En ese sentido, remarcó que “al 31 de marzo los vencimientos que teníamos han sido pagados”.

Desde el organismo nacional también buscaron desmentir las denuncias de los profesionales de la salud, quienes en los últimos días llevaron adelante un paro en rechazo a cambios en el esquema de remuneración. Leguízamo sostuvo que los médicos de cabecera “están al día” y afirmó que “nunca se les dejó de pagar”.

En esa línea, relativizó el alcance de la medida de fuerza al asegurar que no tuvo una adhesión significativa. “El nivel de conflicto fue bajo en la práctica y no refleja lo que efectivamente ocurre en el sistema”, planteó.

Sobre el nuevo esquema de pago, que generó el rechazo de los prestadores, el titular del Pami indicó que la implementación de la cápita unificada responde a un pedido que los propios profesionales venían realizando desde hace tiempo.

Por último, el funcionario insistió en que la atención a los afiliados estuvo garantizada en todo momento y que el foco de la actual gestión está puesto en “ordenar, regularizar y dar previsibilidad” al sistema. Además, destacó que se trata de una institución que brinda cobertura a más de 5 millones de personas en todo el país.

Las declaraciones del Pami se dan en medio de una fuerte tensión con los médicos de cabecera, que denuncian una caída en sus ingresos y advierten sobre el impacto en la calidad de atención, así como también en un contexto donde desde la provincia de Santa Fe alertaron por una mayor presión sobre el sistema público de salud.

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