Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

La declaración de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tuvo lugar en el programa que conduce el Gordo Dan en el canal de streaming libertario Carajo

17 de octubre 2025 · 10:16hs
En una nueva declaración controvertida, la ministra Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres. La titular del Ministerio de Seguridad tuvo una desafortunada apreciación en diálogo con Daniel Parisini –más conocido como "Gordo Dan"– en el canal de streaming libertario "Carajo".

"Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa si a hombres, si a tu madre, si a tu padre, si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que te termina pasando es que se te viene en contra", indicó.

Patricia Bullrich vs. feminismo extremo

Y luego, agregó: "Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica". Como era de esperarse, estos dichos recibieron el apoyo libertario, pero el total desagrado del resto de los internautas, que consideraron inapropiadas las palabras de la referente de La Libertad Avanza.

La grave declaración de la funcionaria libertaria tuvo lugar en la noche de este miércoles, en el mismo diálogo donde el máximo troll libertario y Bullrich hicieron las pases, luego de que el Gordo Dan hizo una especie de mea culpa sobre la campaña que hizo en contra de ella para que la gente no la vote en la primera vuelta de las elecciones del 2023: "Es bastante gracioso y a esta altura resulta hasta divertido, porque éramos nosotros, va a sonar fuerte, los que en nuestras casas intentamos convencer a nuestros papas y abuelos de no votarte a vos y votar a Milei en primera vuelta".

