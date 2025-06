Porotos mungo: los beneficios de esta legumbre llena de proteínas y minerales lo convierte en un superalimento

La nutrición es la mejor medicina y escudo ante enfermedades crónicas . Cada día salen a la luz recomendaciones de ingredientes naturales que brillan por sus propiedades nutricionales y medicinales. Diversas tendencias naturistas no dejan de recomendar el consumo de porotos mungo, una pequeña legumbre repleta de proteínas, potasio y nutrientes claves.

Son una excelente fuente de vitaminas, como vitamina A, vitaminas B (tiamina, niacina, riboflavina, ácido fólico, vitamina B6, ácido pantoténico), vitamina C, vitamina E, vitamina K, minerales: potasio, magnesio, calcio, hierro, fósforo, cobre, zinc y manganeso.

Previene enfermedades del corazón. Un estudio de 2011 publicado en el Journal of Human and Experimental Toxicology encontró que estos frijoles son altamente efectivos para inhibir la oxidación del colesterol LDL.

Tienen la capacidad de regular los niveles de LDL porque sus antioxidantes actúan como potentes eliminadores de radicales libres, reduciendo la inflamación y revertiendo el daño causado a los vasos sanguíneos.

Efectos contra el cáncer. Contienen los flavonoides isovitexina y vitexina que tienen altas funciones de eliminación de radicales libres. Ayudan a reducir el estrés oxidativo, el factor causante del cáncer.

Además, según un estudio de 2012 publicado en la revista BMC Complementary and Alternative Medicine, los frijoles suprimen el crecimiento del hígado humano y las líneas de cáncer cervical altamente agresivas a través de múltiples mecanismos, induciendo citocinas anticancerígenas, incluida la citotoxicidad, deteniendo el ciclo celular del cáncer y desencadenando la muerte celular programada.

Proteínas músculos fuertes. El mungo tiene cantidades considerables de contenido de proteína, aproximadamente 3,16 g de proteína por taza.

Obtener su proteína de alimentos de origen vegetal significa que es más probable que tenga una menor ingesta de grasas saturadas y colesterol dietético (LDL) poco saludables.

Pérdida de peso. La saciedad aumenta notablemente después de consumir estos increíbles frijoles. Por lo tanto, comerlos regularmente puede ayudar a reducir la ingesta de calorías y aumentar la pérdida de peso.

Desintoxicación del organismo. Los taninos, las proteínas y los flavonoides que contiene también se consideran efectivos para unirse y eliminar metales pesados (mercurio, cadmio y plomo) y pesticidas del cuerpo.

Aumenta la inmunidad. Los fitonutrientes presentes en Vigna radiata tienen potentes propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que ayudan a combatir infecciones y virus. Además, equilibra las bacterias en el sistema digestivo, ayuda a absorber los nutrientes y aumenta la inmunidad.

Una rica fuente de fibra dietética. Una porción de mungo contiene 1,9 gramos de fibra o el 8% de su valor diario basado en una dieta de 2.000 calorías. La fibra dietética es probablemente mejor conocida por su capacidad para prevenir o aliviar el estreñimiento.

Más importante aún, una dieta alta en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar hemorroides. Además, debido al hecho de que parte de la fibra fermenta en el colon, los científicos están estudiando cómo esto puede desempeñar un papel en la prevención de enfermedades del colon.

Efectos antidiabéticos. La diabetes mellitus tipo 2 afecta a millones de personas todos los días. La diabetes tipo 2 se desarrolla con mayor frecuencia en personas mayores de 45 años.

Los mungo tienen un índice glucémico bajo de 25, lo que los convierte en una excelente opción para los diabéticos.

La última investigación concluyó que reducir las grasas en su dieta (especialmente de origen animal y aceite vegetal) también puede ayudar a reducir sus riesgos y posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y controlar la diabetes una vez que la tiene, incluso completar la curación.

Rico en vitamina C. Una porción de 1 taza de estos brotes de porotos contiene el 23% de su valor diario de vitamina C. La vitamina C es utilizada por su cuerpo para la curación de heridas y para mantener la salud de los dientes y huesos, y juega un papel esencial para ayudar al cuerpo a absorber hierro.

Además, la vitamina C ayuda a preservar la integridad vascular y está demostrando ser beneficiosa para combatir otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y disfunción endotelial.

poroto mungo nutrientes potasio3.jpg

Porotos mungo, un tesoro nutricional sin precedentes

Existen muchos beneficios que hacen que los porotos mungo sean uno de los superalimentos del momento. Entre los principales se encuentran los siguientes:

1. Están llenos de potasio

Una taza de mungo proporciona aproximadamente 537 miligramos de potasio. Es lo equivalente al 15% de la cantidad diaria recomendada, es bien sabido que el potasio es uno de los minerales más importantes que puede ayudar con funciones corporales muy relevantes como la regulación del agua, las señales nerviosas y la contracción muscular. Además, es simplemente básico para disminuir el riesgo de presión arterial alta y otras condiciones de salud cardiovascular.

2. Son una extraordinaria fuente de proteínas y fibra

Una taza de porotos mungo también contiene aproximadamente 14 gramos de proteína y 15 gramos de fibra. Se trata de dos nutrientes indispensables en el buen funcionamiento de órganos y sistemas, en principio las proteínas ayudan a producir anticuerpos, enzimas, sangre, hormonas, tejido conectivo y más. Asimismo aportan saciedad y es por ello que son un elemento básico en la pérdida de peso. La fibra, es vital para tener una buena salud digestiva, intestinal y proteger la microbiota, además de relacionarse con grandes beneficios para la salud cardíaca y el peso corporal.

3. Son ricos en minerales como magnesio, hierro y fósforo

Cuentan con una impresionante variedad de minerales, como el magnesio que juega un papel útil en el buen equilibrio de la presión arterial y los niveles de azúcar. También, son una fuente de hierro; el cual permite que los glóbulos rojos transfieran oxígenos a los tejidos del cuerpo y fósforo, que es básico para mantener fuertes huesos y dientes.

4. Promueven el crecimiento celular saludable

Son ricos en ácido fólico: una porción proporciona el 80% de la ingesta dietética recomendada. Se trata de una de las vitaminas del complejo B más importantes, tiene la importante labor de apoyar la síntesis de ácidos nucleicos (ADN y ARN), junto con el metabolismo de los aminoácidos. Además, es un nutriente muy importante para las mujeres en edad fértil y básico en un embarazo sano.

5. Actúan como poderosos antioxidantes

Entre sus propiedades más destacadas se encuentra su poder anticancerígeno, de hecho se cuenta con diversos estudios que lo señalan como un agente potencial contra los cánceres de cuello uterino y de hígado. También en conjunto con su contenido en cobre son un potente alimento antienvejecimiento y con ello son un aliado fabuloso para la lucha contra las arrugas y líneas de edad. Se dice que su consumo regular puede quitarte hasta 10 años de encima y mejorar la apariencia de la piel, cabello y uñas de forma notable. Su consumo es ideal en la lucha contra los radicales libres, combaten la inflamación y disminuyen el riesgo de padecer diversas enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer y afecciones cardiovasculares.