Un santafesino y la inédita canción que le compuso a Franco Colapinto: "Me movilizó mucho su historia"

"Mastro" como se hace conocer en redes sociales, dio sus primeros pasos en el Hip Hop organizando competencias de Free Style en San Carlos Centro, y expone entre sus credenciales fotos con artistas de la talla de Paulo Londra y Stuart. Actualmente, se volcó de lleno al Trap.

Nombrada “Colapinto” como el conductor, el artista santafesino decidió componer la canción para homenajear al piloto y explicó el por qué: “Nací y me crié en Santa Fe, me fui a España hace cuatro años y ahora estoy en Países Bajos buscando mi sueño. Me surgió la idea de hacerle una canción porque me siento identificado en parte, porque él se fue siendo joven a Europa a perseguir sus sueños. Me tocó mucho su historia”.

"Colapinto se fue a pelearla sin importarle las trabas ni barreras desde muy joven, peleando con la mochila del idioma o la cultura. Son muchas cosas que yo las viví en carne propia, obviamente a mi manera y desde mi experiencia, y por eso pensé en componerle una canción tributo porque me siento muy identificado", subrayó el santafesino.

"Mi deseo es que la canción se escuche, que la gente se sienta motivada para levantarse todos los días y decir `lo voy a hacer, la voy a romper´ para llegar a los más alto", finalizó Franco Mastronardi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MASTRO (@mastro.m7)

Colapinto en la Fórmula 1 y su futuro

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una gran aparición en la Fórmula 1 y esto generó el interés de varios equipos, que intentarían contar con él en la próxima temporada.

Ya se sabe que no tiene asiento en Williams, su actual equipo, ya que tienen firmados para el año que viene al español Carlos Sainz Jr. y al tailandés Alexander Albon.

Sin embargo, Colapinto podría terminar en una de las mejores escuderías del mundo, como lo es Red Bull.

El equipo de la marca de energizantes ganó los últimos dos campeonatos de constructores y allí corre el neerlandés Max Verstappen, campeón de la categoría en las últimas tres temporadas y ya tiene todo listo para coronarse también en el 2024.

Para que Colapinto llegue a Red Bull, debería darse la salida del mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien viene teniendo unas actuaciones muy flojas y habría colmado la paciencia de los directivos.

En caso de que esto ocurra, será prácticamente una certeza la llegada de Colapinto.