Uno Santa Fe | Judiciales | condena

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

Agustín Coria y Alberto Caridad fueron hallados culpables por unanimidad del crimen ocurrido en 2022 en la zona de Las Cinco Esquinas, en Santo Tomé. El hecho tuvo lugar durante la madrugada, a la salida de un boliche.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de octubre 2025 · 15:47hs
Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas de Santo Tomé

El Tribunal integrado por Susana Luna, Pablo Busaniche y Pablo Ruiz Steiger condenó a 23 años de prisión a Agustín Nicolás Coria (25) y Alberto Mariano Caridad (24) por el homicidio de Gastón Nazareno Copes, ocurrido el 23 de octubre de 2022 en inmediaciones de Las Cinco Esquinas, en Santo Tomé.

La resolución fue unánime y se conoció este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, tras un juicio oral y público.

El fiscal del caso, Estanislao Giavedoni, representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y valoró el fallo: “Estamos conformes con la decisión de los magistrados, no solo porque fue resuelta por unanimidad, sino también porque el monto de la pena es el mismo que solicitamos en nuestros alegatos”, sostuvo.

Condenaron al expresidente comunal de Villa Saralegui y a su hijo por agredir y amenazar a un productor rural

El funcionario judicial agregó que el veredicto “viene a hacer justicia ante un delito muy grave que quedó registrado por cámaras de videovigilancia de distintos comercios de la ciudad de Santo Tomé”.

El crimen en avenida 7 de Marzo

De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió minutos después de las 6 de la mañana, en inmediaciones de avenida 7 de Marzo y calle 25 de Mayo. Giavedoni explicó durante el juicio que ambos condenados actuaron como coautores, disparando varias veces contra la víctima con armas de fuego.

Según reconstruyó la Fiscalía, Coria y Caridad circulaban en un Chevrolet Cruze por la avenida en dirección a Santa Fe cuando giraron en U para volver en sentido contrario.

Se detuvieron detrás del vehículo en el que se encontraba Copes junto a sus amigos, y cuando el joven descendió para orinar, los agresores bajaron del auto, lo amenazaron con armas y le dispararon varias veces mientras intentaba escapar.

Copes fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde fue operado, pero murió el 5 de noviembre de 2022 a causa de las graves heridas.

Pruebas y calificación penal

Durante el debate, el fiscal destacó que la defensa reconoció la existencia del hecho y la coautoría, por lo que el juicio se centró en la determinación del monto de la pena.

Giavedoni subrayó el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) en el análisis de cámaras de seguridad y en el relevamiento de vainas y proyectiles, que luego fueron cotejados con los encontrados en el cuerpo de la víctima.

También destacó la labor del personal policial de Santo Tomé, que logró secuestrar el vehículo utilizado en el crimen y obtener pruebas clave para sostener la acusación.

Finalmente, el tribunal condenó a Coria y Caridad como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, imponiéndoles 23 años de prisión efectiva.

condena Santo Tomé prisión
Noticias relacionadas
Prisión preventiva para dos hombres investigados por vender cocaína al menudeo en Esperanza

Prisión preventiva para dos hombres investigados por vender cocaína al menudeo en Esperanza

Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe

Imputaron a un tercer hombre como coautor de una millonaria extorsión a un médico y empresario santafesino

Condenaron a 14 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su nieta menor de edad en la ciudad de Santa Fe.

Horror intrafamiliar en Alto Verde y San Pantaleón: 14 años de prisión para un abuelo que abusó de su nieta

la corte suprema de la nacion ordeno reabrir una causa por abuso infantil paralizada durante 15 anos en santa fe 

La Corte Suprema de la Nación ordenó reabrir una causa por abuso infantil paralizada durante 15 años en Santa Fe 

Lo último

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Último Momento
Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Atlético Tucumán confirmó la salida de Pusineri y el interinato de Colace

Atlético Tucumán confirmó la salida de Pusineri y el interinato de Colace

Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

Ovación
¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"