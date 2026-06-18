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Condenaron a 10 años de cárcel a una exjefa policial santafesina por montar una asociación ilícita

María Silvina Asís, de 41 años, fue sentenciada además por privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y secuestro coactivo. También recibió una inhabilitación por 20 años para ejercer funciones policiales.

18 de junio 2026 · 18:46hs
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María Silvina Asís fue condenada a diez años de prisión por liderar una asociación ilícita dentro de la policía.

María Silvina Asís fue condenada a diez años de prisión por liderar una asociación ilícita dentro de la policía.
María Silvina Asís fue condenada a diez años de prisión por liderar una asociación ilícita dentro de la policía.

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María Silvina Asís fue condenada a diez años de prisión por liderar una asociación ilícita dentro de la policía.

La exjefa de la Comisaría de Frontera, María Silvina Asís, de 41 años, fue condenada a diez años de prisión por integrar y dirigir una asociación ilícita mientras ejercía funciones dentro de la Policía de Santa Fe. La sentencia fue dictada este mediodía por la jueza Cecilia Álamo al término de un juicio oral desarrollado en los tribunales de Rafaela.

Además de la pena de prisión, la exfuncionaria recibió una inhabilitación absoluta por 20 años para desempeñarse como integrante de fuerzas policiales.

La investigación y acusación estuvo a cargo de la fiscal de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero, quien destacó que el fallo coincidió con el planteo formulado por el Ministerio Público de la Acusación.

“La jueza resolvió condenar a la acusada tal como lo habíamos solicitado desde la Fiscalía”, sostuvo la funcionaria judicial.

Una estructura delictiva dentro de la fuerza

Según quedó acreditado durante el debate, entre septiembre de 2020 y el 1 de febrero de 2022 Asís integró junto a otros policías una organización destinada a cometer delitos en Frontera y Josefina, ambas localidades del departamento Castellanos.

De acuerdo con la investigación, la entonces jefa policial ocupaba un rol central dentro de la estructura junto al exjefe de Zona de Inspección, Gastón Ezequiel Eletti —ya condenado en el mismo expediente— y ambos eran quienes organizaban recursos humanos y materiales para sostener el funcionamiento de la organización.

Desde la Fiscalía sostuvieron que la estructura aprovechaba el poder institucional para desplegar distintas maniobras irregulares y obtener beneficios económicos.

LEER MÁS: Confirmaron las condenas a dos exjefes de la policía de Santa Fe por un fraude millonario en la reparación de patrulleros

Entre las conductas atribuidas se encuentran la confección de actas policiales con datos adulterados, la omisión deliberada de informar hechos delictivos a fiscales de turno para favorecer situaciones de impunidad, la prestación irregular de servicios de custodia policial y la recepción de dádivas para distribuir entre integrantes del grupo.

La causa también incluyó episodios concretos ocurridos durante el desempeño de Asís como jefa policial.

Uno de ellos sucedió el 21 de septiembre de 2020, cuando en medio de disturbios frente a la comisaría de Frontera la exfuncionaria abordó a un periodista que cubría los hechos, lo insultó, lo amenazó y ordenó su detención sin fundamentos legales. Posteriormente, se confeccionó documentación oficial con información falsa sobre el procedimiento.

Las maniobras y los hechos que terminaron en la condena

Otro de los hechos ocurrió el 15 de noviembre de 2021, cuando ordenó incorporar declaraciones falsas en el libro de guardia relacionadas con un delito del que había sido víctima uno de sus hijos.

Ese mismo día, además, fue considerada responsable de privar ilegítimamente de la libertad a un adolescente, quien permaneció retenido durante varias horas en un calabozo con el objetivo de obtener una confesión.

Finalmente, Asís fue condenada como coautora de asociación ilícita agravada en calidad de jefa, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional, falsedad ideológica agravada por tratarse de una funcionaria pública, encubrimiento agravado y secuestro coactivo agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

Policía Cárcel Asociación condena Santa Fe
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