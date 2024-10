Fiscales del caso Juan Trigatti: "Vamos a apelar, la prueba fue contundente y no se escuchó a los niños"

La fiscal Jorgelina Mosser Ferro afirmó que "es algo grave a nivel de cortes internacionales el no escuchar a los menores. Fueron claros en nombrar al profesor".

Luego de la resolución judicial de absolver de toda culpa y cargo al docente Juan Trigatti , que estaba acusado de abuso sexual de cinco menores alumnos del jardín Ceferino Namuncurá en Santa Fe, la fiscalía afirmó no entender la razón del fallo .

"Las cámaras Gesell y las pruebas que se rindieron fueron muy contundentes, donde apareció que los niños habían sufrido situaciones de abuso y que su relato fue sostenido a través de las distintas instancia", remarcó.

Frente a la consulta por si en la escuela existían cámaras que aporten evidencia la fiscal respondió: "En la escuela había cámaras, las cuales se solicitaron pero fue imposible porque ocurrió el día en el que hubo desmanes en el Colegio, no se pudieron extraer".

"Posteriormente se pidió una orden de allanamiento al doctor Urdiales, no hace lugar a la misma y desde el 8 de octubre la escuela permaneció cerrada, pudiendo acceder recién el 15 de octubre. La escuela tenía la posibilidad de que inmediatamente de que pase algo ir a las cámaras y controlar, sin embargo eso no ocurrió", afirmó.

jorgelina moser ferro trigatti fiscal.jpg

Apelación a la absolución de Juan Trigatti

Respecto a los argumentos en los que se basará la apelación que hará la fiscalía, Mosser Ferro afirmó: "Es algo sumamente grave a nivel de cortes internacionales el no escuchar a los menores, ellos son claros en nombrar al profesor, espontáneamente lo reconocen y también son claros en decir lo que les había pasado en todos los casos. Hay un nene de cuatro años que todavía no puede hablar bien y que cuenta las situaciones y que se nota que no es inducido de ninguna manera. Fue muy claro en decir que pasó".

El fiscal adjunto Matias Broggi también se hizo eco del caso: "Entendemos que la prueba fue contundente y no entendemos la decisión, el juicio no daba para esta decisión. Interponer un recurso de apelación teniendo en cuenta la prueba con la que contamos permitiría la posibilidad de revertir la decisión".