Homicidio de Oldani: confirman la responsabilidad penal de la menor involucrada

• LEER MÁS: Atraparon a la única mujer de la banda que asaltó y asesinó al empresario Hugo Oldani

La decisión fue tomada por los jueces de Apelación Penal Jorge Andrés, Fabio Mudry y Fernando Gentile Bersano. El fallo al que accedió UNO explica que "se ha podido establecer que A. C. G., en compañía de C. B. F. y de B. N. D., en el automóvil conducido por J. M. R., se dirigieron al local comercial Oldani Turismo, donde intentaron cometer un robo utilizando un arma de fuego, y ante la resistencia opuesta por la víctima, efectuaron un disparo a Hugo Oldani quien intentó detenerlos, lo que produjo su muerte".

Oldani.jpg Crimen. En la foto, Oldani persigue al autor del disparo.

• LEER MÁS: "No me alcanza con que me den el sobreseimiento", dice el bioquímico que cayó preso en el caso Oldani

"De esta manera se puede concluir que la imputada A. C. G. y sus acompañantes, se dirigieron a la agencia de turismo de la víctima, donde intentaron cometer una sustracción, la que no pudieron consumar por la resistencia opuesta por Oldani. Para este hecho, J. M. R. se encargaría de conducir el automóvil que los trasladó y se quedó afuera esperándolos; B. N. D. se quedó en la puerta de acceso a la galería para advertir si concurrían las autoridades; y la imputada y C. B. F. ingresaron con un arma de fuego para cometer el ilícito. Este reparto de funciones permite considerar a todos ellos como coautores", explica la resolución.

hugo oldani comerciante.jpg La víctima. Hugo Oldani.

• LEER MÁS: Por el crimen de un agente de turismo, la Justicia federal de Santa Fe pide investigar a una fiscal

El fallo insiste: "No quedan dudas que la víctima —por Oldani— intentó evitar la sustracción y detener a los agresores, esto es, ante la amenaza con el arma de fuego, intentó arrebatársela y evitar su utilización".

• LEER MÁS: Sain denunció por presunto lavado el negocio de un empresario santafesino asesinado

Y que cuando Oldani ya se ve en los registros fílmicos que fue herido por arma de fuego, "forcejea con C. B. F. y que recibe golpes con la culata del arma, saliendo del local y continuando en el hall de la galería. Es claro que la víctima, en el interior del local, se abalanzó sobre los agresores para tratar de anular el arma e impedir la sustracción, recibiendo el disparo mortal. En el forcejeo posterior, Oldani intentó retener a los agresores, primero C. B. F. y luego a A. C. G., de manera infructuosa, pues se dieron a la fuga. La imputada, en particular, lo empujó y se lo sacó de encima, logrando huir del lugar detrás de su acompañante". Fue C. B. F. quien disparó. Luego se fueron en el vehículo que los estaba esperando. Al mismo tiempo el tribunal le dio la razón a la defensa de A. C. G. en que no se consumó la sustracción de ningún bien.

Resta la determinación de la pena de conformidad al código procesal de menores vigente (ley 11.452).