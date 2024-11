Imputaron a un chofer de Uber por abuso de una pasajera en Rosario

La fiscalía le atribuyó el hecho de fecha 17 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 6, cuando el imputado se encontraba conduciendo un Chevrolet Prisma y trabajando para la aplicación Uber. Así, pasa a buscar a la víctima en Ovidio Lagos al 5300, y le pide que se siente en el asiento delantero, en el lugar del acompañante. Luego de manifestarle algunas palabras realizó tocamientos a la joven. Posteriormente, la denunciante intentó bajar y solicitó ser auxiliada. Al llegar a un semáforo en Ovidio Lagos al 3600 y detener la marcha, la víctima logró descender y huir.

El relato de la víctima

"Lo primero que me dice cuando me subí es 'qué linda que sos, me alegraste la mañana', y yo en ese momento hice como que no lo escuchaba", había relatado hace una semana Antonella a La Capital, y continuó: "Entonces él me consultó si había alguien esperándome en casa, a lo que yo le dije que sí, que mi novio me esperaba". La víctima aclaró que esto era mentira, pero lo hizo porque tenía mucho miedo.

La joven iba en el asiento de acompañante ya que en Rosario la aplicación, que es ilegal en la ciudad, exige que los usuarios viajen adelante, junto al conductor.

"Entonces me puso la mano sobre la pierna, me dijo 'mirá como estoy' y me mostró su entrepierna. Después de eso se empezó a tocar el bulto", narró la víctima. Comentó que intentó bajarse del vehículo en una estación de servicio en Ovidio Lagos, pero que las puertas estaban trabadas.

"En el siguiente semáforo en rojo había otra estación de servicio al lado, y también había muchos otros autos estacionados. Le repito que me quería bajar, que me abra la puerta, y recién ahí, cuando vio que había mucha gente, me dejó bajar", dijo Antonella.