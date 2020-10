Investigan la muerte de una adolescente en la ciudad de Santa Fe

Sergio exige que el caso sea investigado en contexto de violencia de género. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para saber qué le pasó a Yuli. Desde la comisaría que intervino nunca nos avisaron que mi hija había muerto. Vivo en barrio Marcos Bobbio, y una vecina de San Pantaleón se vino hasta acá para avisarnos que nuestra hija estaba muerta. Si no nos hubieran avisado así, hasta el día de hoy estaría buscando a mi hija", denunció el padre de Yuliana.

"No tomaron declaraciones de nada en la comisaría, no hablaron con los testigos. La vimos y no tenía nada en el cuello. Tenía un ojo morado. Quiero que me aclaren qué pasó. No soy abogado, soy un laburante que vivo el día a día de la venta de pan casero junto a mi familia. Quiero que mi hija tenga un descanso en paz. Al chico yo no lo conocía, mi esposa sí. No me cierra, no entiendo por qué tiene tantas marcas el cuerpo, nadie me lo explica. Sí, soy pobre, pero quiero saber la verdad porque me parece muy raro todo esto. Quiero que esto no le pase nunca más a ninguna familia", sostuvo Sergio.

Ferraro confirmó que recibió y dialogó con los padres de Yuliana. "Según surge de manifestaciones del entorno actual de la chica, no tenía tanto contacto con sus padres en el último tiempo. No llamaron a la familia porque no tenían sus datos. Cuando la comisaría logró contactarse le tomaron entrevista al día siguiente del hecho. No es la situación ideal, tiene que ver con la conmoción que causa el suceso", apuntó la representante del Ministerio Público de la Acusación.

RECURSOS PARA HABLAR DE SUICIDIO O PEDIR ASISTENCIA: Línea de prevención del suicidio 135 (línea gratuita) o al (011) 5275 -1135 desde todo el país / 136 (línea gratuita) para personas en crisis; SOS un amigo anónimo: (011) 4682-3417 de 9 a 15 o (011) 15-2879-9902 de 10 a 19 / Especialistas indican además que el 911 empezó a capacitarse hace unos años sobre la temática y conocen, dependiendo el área de quien llama, adónde derivar.

VIOLENCIA DE GÉNERO: Para pedir asistencia ante situaciones de violencia de género se encuentra habilitado en todo el país, las 24 horas el teléfono 144 y para mensajes por WhatsApp los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048 y el mail linea144@mingeneros.gob.ar / En Santa Fe se puede acudir a los números 0800 777 5000 y a la línea gratuita 144 todos los días las 24 horas.