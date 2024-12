Nicolás Mattioli será imputado la próxima semana: el resultado de un peritaje clave del accidente fatal

nico mattioli accidente.jpg

El momento en el que el hijo de Leo Mattioli atropelló y mató a una ciclista

El incidente involucró a una camioneta Toyota Hilux gris, conducida por Nicolás Mattioli, que transitaba en dirección este cuando impactó contra una bicicleta conducida por la señora Decurgez, quien circulaba en el mismo sentido. Según los peritos, la camioneta dejó una marca de frenado de 12,40 metros, elemento crucial para determinar la velocidad al momento de la colisión.

Utilizando el método Campbell-McHenry, los especialistas calcularon que el vehículo circulaba a 53,31 km/h, dentro del límite de velocidad permitido para esa arteria, según los registros municipales. Asimismo, el informe indicó un margen de error del 10%, estimando que la velocidad mínima en el momento del impacto era similar a la registrada.

Desde la Fiscalía informaron que ya cuenta con la imputación para Mattioli por su responsabilidad en el accidente, y que aún no se le atribuyó por pedido de la pareja y los hijos de la víctima fatal, que esperan ser querellantes en el proceso y participar de la audiencia.

El siniestro protagonizado por Nicolás Mattioli

El siniestro fatal ocurrió cerca de las 8 del sábado cuando Mattioli iba a bordo de una camioneta Toyota Hilux y por causas que son materia de investigación embistió a una ciclista que transitaba por calle Richieri, antes de llegar al cruce con Libertad. Un video de cámaras de seguridad de la zona muestran el momento del choque.

Producto del impacto, la mujer perdió el equilibrio, cayó a la calzada y falleció. Se observa que la mujer circulaba de manera correcta, bien sobre la derecha, por la calle Richieri, a metros del cruce con Libertad. El artista permaneció demorado, declaró ante la Justicia y luego fue liberado, mientras continúa la investigación.

Una de las hipótesis volcada por la familia de la víctima, a partir de un supuesto testigo, sostiene que Mattioli había venido discutiendo con una persona durante el viaje hacia Santo Tomé. “La bajó, fue para la casa de la madre y ahí provocó el accidente”, dijo el hermano de Decurgez.

Pocos días después del siniestro, Marcos también había puesto en duda la aptitud de Mattioli para conducir. “Yo conozco que Nicolás tiene un problema en un ojo. Se ve que él iba a alta velocidad y no iba en su camioneta, era la de su hermana, que además está polarizada y no tenía los retrovisores como corresponde. Él tiene que tener un carné de discapacidad visual, que no sé si lo tiene”, expresó en El Tres.

