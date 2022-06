Al ser consultadas las autoridades del MPA por esta resolución expresaron que van a apelar y agregaron a UNO: "No nos sorprende porque este es un resultado habitual en imputados de clase media y alta. Reproducen un patrón cultural".

En tanto la querella de una de las víctimas, representada por Carolina Walker, dijo a este medio: "Es contradictoria la resolución porque por un lado dice que no hay riesgos de fuga ni entorpecimiento probatorio pero después cautela con un monto altísimo. La verdad no lo vi nunca, en general son entre uno y dos millones. ¿Por qué si no hay riesgos es tan alta? Hay fundamentos para apelar. Da un mensaje feo porque parece que no importa si hay abusadores o no en la calle, sino cuanto dinero puede poner cada abusador. Si tienen plata pueden seguir el proceso en libertad".

Este jueves a las 14 habrá una marcha en Tribunales convocada por las familias de las víctimas para reclamar que el profe Juanchi T. no salga de la cárcel. "Vamos a pedir que este degenerado espere el juicio adentro, como debe ser y que no tenga beneficios por tener plata", expresaron quienes convocan a la manifestación.

• Piden 25 años de prisión para el profesor del Jardín Ceferino Namuncurá

Cabe recordar que al docente imputado se lo acusa de ser autor de cuatro casos de abuso sexual gravemente ultrajante y de un abuso sexual simple, todos agravados por ser encargado de la educación y guarda de los menores. Todas de nenas tenían al momento de los hechos entre cuatro y seis años , iban a diferentes salitas y edades en el jardín Ceferino Namuncurá. Los fiscales que investigan los hechos son Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi. Ahora queda conocer de parte del Poder Judicial cuándo será la fecha de juicio y como será.

Jorge Patrizi.jpg

Patrizi también ordenó el secuestro del disco rígido del jardín Ceferino Namuncurá donde se registraron las imágenes de las cámaras de video vigilancia, y su posterior análisis por personal técnico de la Agencia de Investigación Criminal con comunicación a la defensa del imputado. Esta fue una solicitud realizada por la defensa del Profe Juanchi días atrás.

Al mismo tiempo el juez negó el pedido de la defensa por "no ser pertinentes" que se hagan pericias psiquiátricas a las madres de las víctimas. Rechazó también que se lleve al juicio como prueba la recopilación de firmas en la plataforma change.org que promovió la familia del profe Juanchi. La defensa propuso llevar al juicio oral a 67 testigos, pero Patrizi le admitió un poco menos de la mitad.

Patrizi argumentó para resolver la libertad provisional que no hay riesgo de fuga en Juanchi T. porque la defensa desistió del pedido de sobreseimiento para pedir la absolución en el juicio.

"Si bien se desistió de la solicitud de sobreseimiento, por la defensa en base a argumentos que fueron expuestos durante la presente audiencia; marcan para el imputado también una expectativa favorable para el desarrollo del juicio y que neutralizaría, por lo menos durante el debate la ideación de fuga, toda vez que, habiéndose desistido del pedido de sobreseimiento y cuestionando los hechos, lo que se pretende -según da a entender la defensa- es la absolución del imputado", explica el juez.

Para Patrizi tampoco hay entorpecimiento probatorio: "respecto del imputado y/o sus allegados, no se ha hecho ninguna manifestación en cuanto a que hayan perturbado de alguna manera a los familiares de las víctimas", sostiene el magistrado.

Al mismo tiempo indicó que "varias y diferentes personas se movilizaron para demostrar su disconformidad con los presuntos hechos atribuidos a J.T., realizando diversos desmanes, lo cual permite deducir que las víctimas y sus familiares, no sienten ningún tipo de temor en cuanto a lo que puedan testificar; a contrario de aquellas personas que son ofrecidas como testigos".