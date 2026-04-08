Uno Santa Fe | Judiciales | prisión preventiva

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

La imputada operaba a través de perfiles falsos en redes sociales ofreciendo destinos nacionales e internacionales. El fiscal Nigro destacó el "daño causado" a las víctimas, a quienes les cancelaba los tours con excusas días antes de la partida.

8 de abril 2026 · 20:01hs
Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

José Busiemi

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Quedó en prisión preventiva una mujer de 44 años e iniciales A.C. que es investigada por haber cometido estafas vinculadas a viajes de turismo. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Agustín Nigro e impuesta por el juez Nicolás Falkenberg, en una audiencia realizada miércoles en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) valoró que “aunque la abogada defensora de la imputada propuso alternativas, el magistrado analizó las particularidades del caso e hizo lugar a nuestro requerimiento”. En tal sentido, agregó que “al fundamentar su decisión, tuvo en cuenta el daño causado a 19 personas que sufrieron perjuicios económicos por más de 16 millones de pesos”.

LEER MÁS: Cayeron los "viajes fantasmas": detuvieron a una mujer por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Viajes cancelados

Nigro indicó que “al menos entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año, la mujer de iniciales A.C. gestionó perfiles en redes sociales a nombre de una supuesta agencia de viajes”. Al respecto, puntualizó que “con fotografías de experiencias exitosas, promocionaba paseos por la Argentina y destinos en el exterior a precios convenientes”.

“Una vez que los potenciales clientes se contactaban con la imputada, las conversaciones continuaban a través de comunicaciones telefónicas”, especificó el fiscal. “Para contratar los viajes que ofrecía, exigía pagos por transferencia a cuentas de las que ella es titular en diferentes billeteras virtuales”, precisó.

En tanto, el funcionario del MPA afirmó que “cuando se acercaba la fecha de cada tour, la investigada dilataba esa salida o directamente la cancelaba mediante excusas”, y subrayó que “no prestó los servicios que cobró ni realizó los reintegros correspondientes”. Según detalló, “estamos trabajando a partir de 19 denuncias de estafas cometidas con la misma modalidad delictiva”.

Por otro lado, el fiscal señaló que “el martes de la semana pasada, la imputada fue detenida en el marco de un allanamiento que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe”, y destacó que “en ese procedimiento, se secuestraron elementos de interés para la investigación”.

La mujer que quedó en prisión preventiva es investigada como autora de 19 hechos de estafa.

prisión preventiva viajes estafas
Noticias relacionadas
El adolescente de 15 años, autor del tiroteo y la muerte de un alumno en la escuela Normal de San Cristóbal

Audiencia clave por el caso del adolescente que mató a un compañero en una escuela de San Cristóbal

El adolescente de 15 años, autor del tiroteo y la muerte de un alumno en la escuela Normal de San Cristóbal

Crimen en la escuela de San Cristóbal: este viernes formulan cargos al chico de 15 años que mató a Ian Cabrera

absolvieron al padre denunciado por abuso a su hija cuyo caso destapo una red de informes falsos en santa fe

Absolvieron al padre denunciado por abuso a su hija cuyo caso destapó una red de informes falsos en Santa Fe

La comunidad con velas despidió a Ian

Tragedia en San Cristóbal: qué solicitará la Fiscalía en la audiencia donde expondrán las pruebas

Lo último

Advierten que las lluvias continuarán en Santa Fe y la región: superarían hasta un 45% los valores normales

Advierten que las lluvias continuarán en Santa Fe y la región: superarían hasta un 45% los valores normales

Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Último Momento
Advierten que las lluvias continuarán en Santa Fe y la región: superarían hasta un 45% los valores normales

Advierten que las lluvias continuarán en Santa Fe y la región: superarían hasta un 45% los valores normales

Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Unión gestiona para poner al día al plantel y cuerpo técnico antes de visitar a Estudiantes

Unión gestiona para poner al día al plantel y cuerpo técnico antes de visitar a Estudiantes

Padres separados de sus hijos: avanza el proyecto de Carolina Losada para endurecer penas por falsas denuncias

Padres separados de sus hijos: avanza el proyecto de Carolina Losada para endurecer penas por falsas denuncias

Ovación
Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Motta palpitó la visita a Colón: Buscaremos sacarle el protagonismo y adueñarnos del juego

Motta palpitó la visita a Colón: "Buscaremos sacarle el protagonismo y adueñarnos del juego"

La Liga Profesional destacó a Estigarribia por su penal ante Riestra

La Liga Profesional destacó a Estigarribia por su penal ante Riestra

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Unión, protagonista en ataque: segundo equipo que más genera en la Liga Profesional

Unión, protagonista en ataque: segundo equipo que más genera en la Liga Profesional

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe