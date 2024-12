Siniestro fatal en la Costanera: hay un nuevo imputado como "coautor necesario de haber corrido la picada"

Se trata de un hombre de 26 años que conducía un auto de marca BMW color blanco, quien se habría fugado del lugar tras haberse producido el choque aunque fue detectado por cámaras de seguridad en otro punto a escasas cuadras.

Segundo imputado

Sobre esto se expresó luego de la audiencia la fiscal Rosana Marcolín: "Acabamos de imputar la coautoría por un dominio funcional del hecho, esto quiere decir que fue necesario para que se produzca la picada. El hecho de picar en estas condiciones, en este lugar y con esta cantidad de gente hace que el resultado haya sido tal. Antes de que se produzca era tan posible que los dos podrían haber visto presentarseles esta situación y los dos siguieron adelante. Entendemos que hay un dominio funcional en el que los dos son coautores".

"Se reimputó porque nosotros fuimos recabando elementos desde la aprehensión del primer imputado, al transcurrir los días pedimos por favor que se presenten testigos porque no teníamos prácticamente nada en ese sentido. Hicimos mucho hincapié en eso", remarcó la funcionaria.

Además, Marcolín indicó que cuando se realizó la audiencia imputativa el pasado lunes "faltaban algunos cálculos técnicos de velocidad, de los cuales todavía no tenemos todos. Entendíamos que además de los testimonios que teníamos respecto de si se trataba de una picada necesitábamos un dato objetivo". Y agregó: "Cuando tuvimos esos datos objetivos de que era una picada con certeza reimputamos antes de la audiencia de prisión preventiva avisando a la defensa y no fue ninguna sorpresa. Reimputamos no solo con homicidio con dolo eventual sino también la participación en picadas".

La segunda picada y las velocidades de los autos

Con el correr de la investigación se dio a conocer que había dos picadas simultáneas en la Costanera al momento en el que se produjo el accidente, produciéndose la primera en avenida Almirante Brown, desde calle Calcena hasta Salvador del Carril, a escasas cuadras de la esquina fatal.

Respecto de esta primer picada lo que tiene a disposición la fiscalía es un rango de velocidades estimado en la cantidad de metros que transcurren y los segundos en los que pasan esos metros. Sobre esto, Marcolín expresó: "El BMW pasó los 500 metros en 20 segundos y el Bora los pasó en 22 segundos. El rango nos da que el Bora aceleró de 40 a 105 kilómetros por hora, que es la velocidad con la que pasa en Salvador del Carril, mientras que el BMW arranca en 42 kilómetros por hora para llegar a un rango de entre 120 y 160 kilómetros por hora".

Acerca de cómo dieron con quien ahora es imputado como "coautor", la fiscal manifestó: "Dimos con el gracias a una cámara LPR ubicada en Bv. Muttis. El abogado defensor me mencionó que habría una fotografía en la que sale en la escena del hecho, yo no lo vi. Se le tomó declaración al compañero, se conocían ambos conductores pero nunca lo mencionaron. El acompañante del conductor del Bora tampoco lo mencionó. Si es que paró y volvió al lugar del hecho no lo tengo acreditado y lo deberá hacer la defensa. En el momento no paró".

Conversación por celular

Hubo una conversación que se extrajo con el secuestro del teléfono del primer imputado. Al respecto la fiscal sostuvo: "El diálogo revela que se conocían con el conductor del BMW y que venían al lado, no admiten que corrian picadas. Le dijo a su pareja que había tenido un siniestro vial, en ningún momento acepta que haya estado corriendo picadas en esta conversación. Todavía no vimos el teléfono completo".