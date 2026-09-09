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Juegos Suramericanos: cómo será la gran fiesta de apertura este sábado en el Monumento a la Bandera

La ceremonia comenzará a las 18 y será con entrada libre y gratuita. Más de 100 artistas participarán del espectáculo, que tendrá música, teatro, danza e identidad santafesina. Habrá además un operativo especial de tránsito con 21 cortes progresivos en la zona.

9 de septiembre 2026 · 15:20hs
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Juegos Suramericanos: cómo será la gran fiesta de apertura este sábado en el Monumento a la Bandera

Juegos Suramericanos: cómo será la gran fiesta de apertura este sábado en el Monumento a la Bandera

La cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comenzó y Rosario se prepara para la gran fiesta inaugural. Este sábado 12 de septiembre, desde las 18, el Monumento Nacional a la Bandera será escenario de una ceremonia con entrada libre y gratuita que reunirá a más de 100 artistas y combinará música, teatro, danza e identidad santafesina.

La propuesta contará con arreglos musicales de Lito Vitale y dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni. Entre los artistas confirmados se encuentran Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán. También participarán la cantante rosarina M Mery San Dámaso y artistas emergentes de Santa Fe y Rosario.

El acto oficial está previsto para las 19.30, mientras que desde las 18 habrá un espectáculo previo protagonizado por tres artistas de la ciudad y la provincia.

El vocero de los Juegos Suramericanos en Rosario, Federico Angelini, destacó la dimensión del acontecimiento y convocó a la ciudadanía a participar.

"Estamos frente al evento más importante de la historia de la provincia de Santa Fe", afirmó Angelini, quien recordó que los Juegos se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre y tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El funcionario remarcó que la realización de los Juegos en tres ciudades representa un desafío organizativo inédito. "Será una fiesta para las tres ciudades sede. Nunca unos Juegos Suramericanos se organizaron en tres lugares distintos, y eso exigió un esfuerzo adicional de toda la organización", sostuvo.

Angelini también señaló que Rosario tendrá un rol central durante estas dos semanas. "La ciudad será organizadora y vidriera de nuestra provincia. Queremos que todos sean parte de esta celebración", afirmó.

Un Fan Fest con más de 90 artistas

La agenda cultural no quedará limitada a la ceremonia inaugural. Durante los 14 días de competencia habrá un Fan Fest con más de 90 artistas, DJs y músicos.

Según explicó el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, el 80% de la programación del Fan Fest estará integrada por artistas locales.

Además, se desarrollarán actividades en la zona del Museo del Deporte, en el sur de Rosario.

La propuesta busca acompañar las competencias deportivas con una agenda cultural que tendrá presencia de artistas de distintas generaciones y estilos.

Cómo será el operativo de tránsito

La apertura también tendrá un importante operativo de tránsito en el área cercana al Monumento a la Bandera. El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, informó que se implementarán 21 cortes progresivos.

Algunos ya comenzaron, como el correspondiente a la colectora de avenida Belgrano, mientras que el corte principal de esa arteria se realizará desde las 12 del sábado.

"Buscamos afectar lo menos posible la circulación por avenida Belgrano, que tiene un tránsito muy intenso. Por eso, los cortes se irán aplicando de manera progresiva", explicó Herrera.

Desde el municipio recomendaron a quienes concurran hacerlo con anticipación, debido a la cantidad de público prevista y a la logística necesaria para el traslado de las delegaciones deportivas.

Los atletas llegarán por un circuito dispuesto sobre calle Buenos Aires, mientras que también habrá colectivos destinados al traslado de quienes se alojen en hoteles del centro.

Por dónde ingresar al Monumento

En cuanto a los accesos peatonales, no se podrá descender hacia el Monumento desde Córdoba ni Santa Fe. La recomendación es ingresar por los extremos de avenida Belgrano, a la altura de Rioja o Laprida.

Respecto del transporte urbano, en principio no están previstos cambios de recorrido, aunque podrían producirse demoras en las inmediaciones del Monumento durante el inicio de la ceremonia.

Además, se reforzarán las frecuencias de colectivos tanto para el comienzo del espectáculo como para la desconcentración del público.

Con la ceremonia inaugural del sábado comenzará oficialmente una competencia que durante dos semanas reunirá a delegaciones deportivas de distintos países y tendrá a Rosario, Santa Fe y Rafaela como escenarios de los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos Fiesta Apertura
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